Tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng huy động hàng trăm nghìn người tham gia phòng, chống thiên tai

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, để chủ động công tác phòng, chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão, tỉnh Thanh Hóa đã kiện toàn Ban Chỉ huy từ tỉnh đến xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân gặp sự cố tàu thuyền.

Theo đó, toàn tỉnh sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó khi có sự cố. Trong đó, lực lượng cấp tỉnh đã có phương án huy động lực lượng với 20.387 người tham gia (lực lượng Quân sự tỉnh 3.329 người, Công an tỉnh 17.058 người). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết hiệp đồng với đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng chân trên địa bàn với số lượng 1.950 đồng chí.

Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư, phương tiện dự trữ, gồm: gần 45.000m3 đá hộc, hơn 9.300m3 cát, hơn 1 triệu bao tải, 197.000m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre, rọ thép... phục vụ gia cố đê kè, công trình xung yếu.

Bên cạnh đó, 98 xe cứu hộ, cứu thương, gần 700 tàu, xuồng, canô, hơn 4.400 ô tô chở người, 2.200 xe tải, 730 máy ủi, máy xúc, cùng hơn 25.000 áo phao, 15.000 phao tròn cứu sinh được huy động sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống bão.

Nhóm PV Thời sự