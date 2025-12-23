Tập trung thực hiện tốt trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Sáng 23/12, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao (bên phải) cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2025, VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thành 132/132 chỉ tiêu công tác do ngành và Quốc hội giao (đạt 100%), trong đó có 63 chỉ tiêu vượt yêu cầu và 28 chỉ tiêu cao hơn so với năm 2024.

Chất lượng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên, nhất là trong giải quyết các vụ án phức tạp, trọng điểm, án tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh; công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; kiến nghị phòng ngừa vi phạm được thực hiện thực chất, được các cấp ghi nhận.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác tổ chức cán bộ được coi là khâu đột phá, có nhiều đổi mới về quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành và nghiệp vụ.

Thực hiện chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, VKSND tỉnh đã chỉ đạo kết thúc hoạt động 26 VKSND cấp huyện, thành lập 13 VKSND khu vực, bảo đảm đúng lộ trình, nguyên tắc, thẩm quyền. Sau sắp xếp, các VKSND khu vực hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Lãnh đạo VKSND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, VKSND tỉnh Thanh Hóa đề ra các khâu đột phá, nhiệm vụ trong tâm đó là: Tăng cường công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là đối với công an cấp xã, bảo đảm giải quyết đúng pháp luật, không để oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ; chú trọng công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, lãng phí. Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại...

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành kiểm sát tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2025.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, bảo đảm đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tập trung thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm không oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, không hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính, kinh tế hoặc ngược lại; tạo điều kiện, môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước. Tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kiểm soát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan điều tra, nhất là đối với công an cấp xã; phối hợp với cơ quan điều tra công an cấp tỉnh và công an cấp xã để nắm chắc tình hình tội phạm, phân loại, xử lý, đánh giá chứng cứ, tài liệu, tội danh và những vấn đề liên quan, bảo đảm việc phê chuẩn, khởi tố có căn cứ, đúng pháp luật; phòng ngừa oan sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ đầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động; coi trọng chất lượng kháng nghị, kiến nghị; đẩy mạnh kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự, hành chính, bảo đảm tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, lựa chọn cán bộ gắn với mô hình tổ chức bộ máy trong tình hình mới. Trong đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phải thật sự tiêu biểu, quy tụ đoàn kết, có tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với tổ chức bộ máy và nhiệm vụ mới; đánh giá cán bộ theo KPI, khắc phục, chấn chỉnh những biểu hiện mất đoàn kết, cách làm cũ, hình thức, thiếu hiệu quả...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND khu vực 1.

Thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Cờ thi đua của VKSND tối cao tặng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Bốn đơn vị thuộc VKSND tỉnh nhận Cờ thi đua của VKSND tối cao.

