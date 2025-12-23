Hotline: 0822.173.636   |

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII hoàn thành phiên thứ nhất

Tố Phương
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành phiên thứ nhất.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII hoàn thành phiên thứ nhất

Chiều 23/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành phiên thứ nhất.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII hoàn thành phiên thứ nhất

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tới dự phiên thứ nhất có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam; đại diện các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng 179 đại biểu, đại diện cho gần 21 vạn hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII hoàn thành phiên thứ nhất

Các đại biểu dự phiên thứ nhất.

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2025; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII hoàn thành phiên thứ nhất

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại phiên thứ nhất.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB tỉnh sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng phù hợp, bảo đảm tính khả thi cao.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII hoàn thành phiên thứ nhất

Đồng chí Phạm Văn Luân, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII hoàn thành phiên thứ nhất

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương Hội CCB Việt Nam (khóa VII); thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII hoàn thành phiên thứ nhất

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 44 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 12 đồng chí; bầu 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII hoàn thành phiên thứ nhất

Đại hội bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với phương châm “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, sáng mai (24/12), Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc.

Tố Phương

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy nổ, sự cố hóa chất trong quá trình sản xuất, ngày 26/12, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý rò rỉ hóa chất tại Nhà máy nước Hàm Rồng.
Đồn Biên phòng Pù Nhi được vinh danh toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Đồn Biên phòng Pù Nhi được vinh danh toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tối 25/12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã long trọng tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2025”, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...
Xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung

Xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/12, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị.
