Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Chiều 23/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 166 xã, phường. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các xã, phường.

Bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, chương trình trọng tâm của ngành, các cơ quan tham mưu về công tác tổ chức trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, đã phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương và cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp các quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương; xây dựng kế hoạch, báo cáo tổng kết, sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chỉ đạo của Trung ương.

Cùng với đó, tham mưu kịp thời công tác chuẩn bị và tổ chức vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tạo sự chuyển biến tích cực, hoạt động thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn; tham mưu thực hiện tốt việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, gắn với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được quan tâm thực hiện, cơ bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từng bước được nâng lên. Công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy định.

Các cơ quan tham mưu về công tác tổ chức trong tỉnh đã chuẩn bị tốt trước một bước và tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bảo đảm tiến độ, đúng quy định.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được; đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh năm 2025.

Thống nhất với nhóm 5 hạn chế, khuyết điểm được Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ; năng lực một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng còn hạn chế...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Trước những nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026, đòi hỏi hệ thống cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh vừa phải phát huy những kết quả đạt được, vừa phải khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác và lề lối làm việc để hoàn thành tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, tập trung cao nhất cho công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những vấn đề còn bất cập trong vận hành bộ máy; hoàn thiện các quy định, quy chế liên quan đến tổ chức bộ máy thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh, của xã.

Tập trung tham mưu cho cấp ủy ban hành các Quy chế, Quyết định, Kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với các văn bản mới của Trung ương và thực tiễn địa phương. Tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ trong nguồn quy hoạch. Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ tổ chức xây dựng đảng cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã thành lập mới...

Quốc Hương