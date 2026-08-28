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Tình báo quân sự Ukraine: Nga lần đầu sử dụng Iskander-1000 tập kích Kiev

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Tình báo quân sự Ukraine mới đây cho biết Nga lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo 9M723-2, được phía Ukraine gọi là Iskander-1000, trong một cuộc tập kích nhằm vào Kiev. Trong khi đó, các dấu hiệu mới tại một căn cứ ở vùng Bắc Cực đang làm dấy lên nhận định Moscow có thể chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik.

Tình báo quân sự Ukraine: Nga lần đầu sử dụng Iskander-1000 tập kích Kiev

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Tình báo quân sự Ukraine mới đây cho biết Nga lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo 9M723-2, được phía Ukraine gọi là Iskander-1000, trong một cuộc tập kích nhằm vào Kiev. Trong khi đó, các dấu hiệu mới tại một căn cứ ở vùng Bắc Cực đang làm dấy lên nhận định Moscow có thể chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik.

Tình báo quân sự Ukraine: Nga lần đầu sử dụng Iskander-1000 tập kích Kiev

Bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M của Nga. Ảnh: Militarny.

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, tên lửa 9M723-2 đã được sử dụng trong cuộc tập kích bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev mùa Hè này. Đây được cho là lần đầu biến thể nâng cấp của dòng Iskander-M được ghi nhận sử dụng trong thực chiến.

Theo nguồn tin trên, 9M723-2 được trang bị động cơ lớn hơn so với phiên bản 9M723-1, qua đó nâng tầm bắn lên khoảng 550 km, so với khoảng 390 km của biến thể trước. Kích thước lớn hơn cũng khiến Nga phải điều chỉnh bệ phóng để phù hợp. Phía Ukraine cho rằng phần lớn các thành phần khác của tên lửa vẫn tương đồng với phiên bản 9M723-1.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc thử nghiệm mới đối với tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik, được NATO gọi là Skyfall. Điểm đặc biệt của hệ thống này là được trang bị một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ làm nguồn năng lượng.

Tình báo quân sự Ukraine: Nga lần đầu sử dụng Iskander-1000 tập kích Kiev

Một lần phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng động cơ hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tại bãi thử Pankovo trên quần đảo Novaya Zemlya. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Công nghệ động lực hạt nhân được cho là cho phép Burevestnik duy trì thời gian bay rất dài, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động và tạo khả năng tiếp cận mục tiêu từ những hướng khó dự đoán. Đây được xem là một trong những đặc tính khiến hệ thống này trở thành mối quan tâm đối với các nước NATO.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý thiết kế của Burevestnik đặt ra những vấn đề đặc thù về vận hành và môi trường. Động cơ hạt nhân chu trình mở được cho là có thể thải các hạt không khí đã bị chiếu xạ ra môi trường, tạo dấu vết phóng xạ trên đường bay ở độ cao thấp.

Những diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ cuộc xung đột vượt ra ngoài phạm vi chiến trường Nga - Ukraine. Việc Nga phát triển các hệ thống vũ khí chiến lược sử dụng năng lượng hạt nhân cũng diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí đình trệ và những tuyên bố liên quan đến năng lực hạt nhân ngày càng gia tăng.

Thanh Hằng

Nguồn: Defence, Wion.

Từ khóa:

#Ukraine #Nga #Hạt nhân #Tên lửa hành trình #Lần đầu tiên #Tên lửa đạn đạo #Tình báo #Vũ khí chiến lược

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