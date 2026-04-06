Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên giữ khoảng cách với Iran nhằm tránh căng thẳng với Mỹ

Giới chức Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên đang có dấu hiệu điều chỉnh lập trường đối ngoại, giảm mức độ đề cập tới tình hình Iran nhằm tránh gây căng thẳng hơn trong mối quan hệ với Mỹ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự phiên họp của Đại hội Nhân dân Tối cao tại Hội trường Đại hội Mansudae ở Bình Nhưỡng ngày 22 tháng 3 Ảnh: KCNA

Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), Bình Nhưỡng chưa cung cấp vũ khí hay vật tư cho Iran kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Đồng thời, Triều Tiên cũng không đưa ra tuyên bố công khai liên quan đến cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong các cuộc không kích, cũng như không gửi thông điệp chúc mừng người kế nhiệm Mojtaba Khamenei.

NIS cho biết, trong khi Trung Quốc và Nga thường xuyên đưa ra các tuyên bố về cuộc xung đột, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho đến nay chỉ đưa ra hai tuyên bố nhẹ nhàng hơn. Phản ứng thận trọng này phù hợp với xu hướng gần đây của Triều Tiên trong việc tiết chế phát ngôn đối ngoại, đặc biệt là tránh chỉ trích trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump

NIS đánh giá sự kiềm chế này là sự chuẩn bị để giành được không gian ngoại giao mới sau hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​vào tháng 5 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 vào cuối tháng 2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dường như đã để ngỏ khả năng đàm phán với Washington, nói rằng không có lý do gì mà hai nước “không thể hòa thuận” nếu Mỹ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân và rút lại chính sách thù địch của mình.

Theo các nguồn tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tìm cách duy trì quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump để nối lại hoạt động ngoại giao sau cuộc xung đột ở Trung Đông. Ảnh : EPA Images

Bên cạnh yếu tố đối ngoại, Triều Tiên cũng đang chịu tác động từ những biến động kinh tế liên quan đến khủng hoảng Trung Đông. NIS cho biết nước này đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung nguyên liệu công nghiệp, giá cả leo thang và biến động tỷ giá, đồng thời đang tìm cách đảm bảo nguồn cung dầu từ Nga.

Theo NIS, những phát biểu này được xem là thông điệp có chủ đích nhằm duy trì dư địa ngoại giao với Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho khả năng điều chỉnh chiến lược sau khi tình hình Trung Đông ổn định hơn.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, The Japan Times