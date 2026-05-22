Tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Sáng 22/5, tại tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn tổ chức bàn giao hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn tặng Giấy khen cho các đồng chí thuộc Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thanh Hóa và bà Lọng Khăm Phon Mi Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ủy Ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào), đồng chủ trì hội nghị.

Mùa khô 2025-2026, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, quyết tâm, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào, tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, vượt 19% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thanh Hóa mong muốn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trong việc cung cấp thông tin, khảo sát, xác minh, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; phát huy vai trò của các nhân chứng lịch sử, già làng, trưởng bản, những người biết thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ để giúp Đội quy tập hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Đội quy tập thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương của tỉnh Hủa Phăn trong mùa khô tiếp theo.

Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ trong không khí trang nghiêm và xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thanh Hải (CTV)