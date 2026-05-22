TYM Chi nhánh Thanh Hóa trao quà cho khách hàng thuộc diện hộ nghèo

Sáng 22/5, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) và Ban Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã đi thăm và trao quà cho 2 khách hàng thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã Lưu Vệ.

Gia đình khách hàng Lê Thị Kiều, ở cụm 95, thôn Dục Tú, xã Lưu Vệ thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Chị Kiều làm ruộng và buôn bán nhỏ, chồng làm thợ xây. Nhà có 4 người con thì 3 cháu nhỏ bị bệnh tan máu bẩm sinh, phải truyền và lọc máu hàng tuần để duy trì sự sống. Trong đó, có 1 cháu vừa bị tan máu bẩm sinh vừa bị bệnh gan to lách to chưa có tiền để mổ và điều trị.

Khách hàng Ngô Thị Tuyết, ở cụm 132, thôn Tân Đắc, xã Lưu Vệ, cũng thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nhà có 2 người con thì 1 cháu nhỏ bị thiểu năng, cháu lớn học đại học được 1 năm phải bảo lưu kết quả vì không có điều kiện để theo học tiếp. Bản thân chị Tuyết sau khi sinh con thứ hai lại bị bệnh trầm cảm.

Đến thăm các gia đình, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên TYM và Ban Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã trao quà động viên các khách hàng và người thân cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhận quà của TYM Chi nhánh Thanh Hoá trao tặng, khách hàng Lê Thị Kiều cho biết: “Hôm nay được lãnh đạo TYM về thăm, tặng quà, gia đình chúng tôi rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn TYM đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình. Món quà này rất có ý nghĩa với gia đình tôi, qua đó giúp gia đình vơi bớt những khó khăn”.

Được biết, đây là chương trình tri ân thường xuyên của TYM đối với các khách hàng. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các gia đình khách hàng của TYM nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tiến Đông