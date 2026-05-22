Những cái bẫy trong các hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội

Giữa lúc nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn ở mức cao, các hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội trở thành lựa chọn của nhiều người muốn kiếm thêm thu nhập hoặc công việc mới. Tuy nhiên, cùng với cơ hội thật là những cái bẫy được dựng bằng lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, “làm tại nhà”, “nhận việc ngay”...

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự mùa du lịch biển do Công an xã Hoằng Tiến tổ chức.

Trong hội nhóm facebook “Tuyển dụng - Tìm việc làm Thanh Hóa” với hơn 15.000 thành viên, bài đăng tuyển phục vụ quán ăn, trông quán internet, phụ bếp, thu ngân, mức lương 7 - 12 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm, học sinh, sinh viên đều làm được... xuất hiện dày đặc. Nhiều bài viết chỉ để lại số điện thoại hoặc zalo liên hệ, thông tin về đơn vị tuyển dụng khá sơ sài. Giữa hàng chục cơ hội việc làm thật, người tìm việc cũng đối mặt nguy cơ từ những tin tuyển dụng trá hình hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2025 toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 61.000 lao động và ghi nhận 469 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Khảo sát đầu năm 2026 cho thấy, hơn 50 doanh nghiệp cần tuyển khoảng 21.400 lao động. Nhu cầu tìm việc lớn khiến mạng xã hội ngày càng trở thành kênh tiếp cận quen thuộc của nhiều lao động trẻ và lao động phổ thông. Áp lực thu nhập cùng nhu cầu kiếm việc nhanh tạo khoảng trống để các thủ đoạn lừa đảo liên tục thay vỏ bọc.

Theo cảnh báo của Công an tỉnh, hình thức phổ biến hiện nay là tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng, xem video nhận tiền hoặc làm nhiệm vụ online. Ban đầu, người tham gia được giao việc đơn giản nhưng khi tham gia sâu hơn, đối tượng yêu cầu chuyển tiền để mở khóa tài khoản, nâng cấp nhiệm vụ hoặc đặt cọc đơn hàng. Số tiền của người tham gia sẽ tăng dần theo từng lần chuyển cho đến khi không còn khả năng nộp thêm hoặc bắt đầu nghi ngờ, khi ấy tài khoản liên lạc biến mất. Điều đáng nói, nhiều nạn nhân chỉ mất vài trăm nghìn đồng hoặc vài triệu đồng nên chọn im lặng, vì nghĩ số tiền nhỏ, khó lấy lại. Sự im lặng ấy khiến các thủ đoạn tiếp tục tồn tại.

Tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989), trú tại xã Quảng Chính cầm đầu. Theo điều tra, các đối tượng hoạt động ở Campuchia, lập fanpage giả mạo người nổi tiếng rồi đăng tuyển cộng tác viên online làm việc tại nhà. Người tham gia được trả thưởng nhỏ để tạo lòng tin, sau đó bị yêu cầu chuyển tiền làm nhiệm vụ. Từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã lừa nhiều bị hại trên cả nước với số tiền đặc biệt lớn. Ngày 26/6/2025, lực lượng Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, có 7 bị can bị khởi tố. Vụ án cho thấy, phía sau một bài đăng tuyển dụng tưởng như vô hại có thể là cả đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Khoảng cách giữa cơ hội kiếm thêm thu nhập và nguy cơ mất tiền đôi khi chỉ bắt đầu từ một lần chuyển khoản hoặc lời hứa: “Việc nhẹ, lương cao".

Mùa du lịch hè cũng là thời điểm nhu cầu tìm việc thời vụ tại xã Hoằng Tiến tăng lên. Dù chưa tiếp nhận đơn tố cáo trực tiếp liên quan lừa đảo tuyển dụng qua các hội nhóm tìm việc, nhưng Công an xã Hoằng Tiến xác định đây là nguy cơ cần nhận diện sớm. Thượng tá Nguyễn Thế Vượng, Trưởng Công an xã, cho biết: “Không phải đợi đến khi người dân mất tiền chúng tôi mới tuyên truyền. Với những thủ đoạn trên không gian mạng nếu phát hiện sớm, nhắc sớm thì nhiều trường hợp có thể tránh được”.

Ngày 8/5/2026 Công an xã Hoằng Tiến tổ chức tập huấn phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự mùa du lịch biển cho chủ cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng và lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Nội dung tập trung vào nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; kỹ năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn và cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng.

Trên địa bàn có gần 30.000 nhân khẩu, nhiều cơ sở dịch vụ và khu du lịch biển hoạt động sôi động, Công an xã duy trì cách làm theo hướng bám cơ sở, lập nhóm zalo với cơ sở lưu trú để trao đổi thông tin; lồng ghép cảnh báo thủ đoạn mới trong sinh hoạt khu dân cư; phổ biến kỹ năng nhận diện nguy cơ cho thanh niên có nhu cầu tìm việc làm thêm.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tại Khu Công nghiệp Lễ Môn cho rằng, người lao động cần ưu tiên các kênh tuyển dụng chính thống để hạn chế rủi ro. Doanh nghiệp tuyển dụng thường công khai vị trí việc làm, mức lương, chế độ bảo hiểm và quy trình tuyển dụng. Người lao động nên tìm hiểu trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc trung tâm dịch vụ việc làm thay vì quyết định vội từ thông tin trên mạng xã hội.

Thị trường lao động Thanh Hóa vẫn mở ra nhiều cơ hội việc làm thực sự. Nhưng cùng với đó, những chiếc bẫy trên không gian mạng cũng xuất hiện nhiều hơn. Giữa hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi ngày, dấu hiệu nhận biết đơn giản nhất có lẽ vẫn là việc làm thật đi kèm doanh nghiệp thật, địa chỉ rõ ràng và quyền lợi minh bạch.

