Khi cảnh sát PCCC và CNCH đứng chân ở các xã miền núi

Dù mới thành lập nhưng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) số 10 khu vực Bá Thước đã sớm phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH trên địa bàn miền núi Thanh Hóa.

Cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 10 khu vực Bá Thước hướng dẫn cho học sinh cách sử dụng bình chữa cháy.

Đội phụ trách trực tiếp địa bàn 32 xã miền núi, biên giới của tỉnh. Đây là những địa phương có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Dù mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, đội đã nhanh chóng khẳng định vai trò trong công tác CC&CNCH trên địa bàn phụ trách.

Cuối tháng 9/2025, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Điền Lư có mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao tại các sông, suối gây ngập lụt và sạt lở khiến một số điểm bị chia cắt, cô lập. Thời điểm đó, chính quyền xã báo tới Đội CC&CNCH số 10 thông tin tại cồn Đồng Bàn giữa hai con suối ở thôn Triu có 8 người dân đang bị cô lập. Nhận được thông tin, đơn vị đã triển khai đội hình cùng các phương tiện xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương ứng cứu, di dời 8 người dân bị nước lũ cô lập đến nơi an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CC&CNCH số 10 khu vực Bá Thước, cho biết: "Từ khi thành lập đến nay, đơn vị không chỉ tham gia công tác CC&CNCH địa bàn, mà còn chủ động tham mưu cho chính quyền các địa phương ra mắt trung tâm học tập cộng đồng về PCCC&CNCH. Đơn cử như tại xã Bá Thước, đơn vị tham mưu thành lập và ra mắt trung tâm học tập cộng đồng về PCCC&CNCH xã. Ngay sau khi công bố, các đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ an ninh trật tự các thôn, khu phố, các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn được đơn vị phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phát hiện và báo cháy, cách sử dụng bình chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, các bước thoát khỏi đám cháy, sử dụng lối thoát hiểm, nắm vững sơ đồ thoát nạn của tòa nhà. Cùng với đó, hướng dẫn cách cứu người bị nạn và bảo vệ tài sản khỏi nguy cơ cháy lan, báo động, gọi điện thoại đến lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH qua số 114, kỹ năng xử lý cứu nạn khi gặp người đuối nước, các bước mặc áo phao đúng cách... Đồng thời, trực tiếp tham gia thực hành các tình huống CC&CNCH như sử dụng bình chữa cháy dập lửa do rò rỉ gas, phun nước tiêu điểm, thoát hiểm trong môi trường có khói và trải nghiệm di chuyển bằng xe thang".

Đơn vị còn phối hợp với các địa phương tổ chức được 8 buổi tuyên truyền về PCCC&CNCH, với 2.400 lượt người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn tham gia; mở 6 lớp huấn luyện nghiệp vụ với 617 học viên; tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền lưu động và phát 600 tờ rơi về kỹ năng đảm bảo an toàn PCCC tại các khu vực tập trung đông dân cư; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương tổ chức 50 lượt kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn quản lý; tham gia kiểm tra và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại 24 điểm bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND xã Bá Thước Lê Xuân Anh cho biết: “Đội CC&CNCH số 10 khu vực Bá Thước đã mang sự yên tâm cho Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác PCCC. Qua đó nâng cao năng lực ứng phó, xử lý sự cố, từng bước bảo đảm an toàn PCCC, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn xã và các xã lân cận”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đội CC&CNCH số 10 khu vực Bá Thước tiếp tục tăng cường công tác điều tra, khảo sát, nắm chắc địa bàn, xây dựng, hoàn thiện phương án CC&CNCH; hướng dẫn các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn tiến hành cập nhật dữ liệu trên hệ thống thu thập dữ liệu PCCC theo Đề án “Xây dựng hệ thống quản lý và truyền tin báo cháy nhanh” của Bộ Công an. Phối hợp với lực lượng công an các xã thống kê các điểm hay xảy ra sạt lở, lũ quét để xây dựng phương án ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Tổ chức tốt công tác thường trực chiến đấu 24/24h, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện CC&CNCH kịp thời, hiệu quả, an toàn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Duy trì công tác bảo đảm, bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện chữa cháy, tổ chức thực tập, diễn tập để chủ động trong triển khai lực lượng, phương tiện, kịp thời khống chế, ngăn chặn cháy lan, cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Bài và ảnh: Tiến Đông