FDI tạo “cú hích” việc làm tại địa phương

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhiều địa phương tại Thanh Hóa đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét về lao động. Những lao động thuần nông gắn với công việc mùa vụ, hàng trăm nghìn người dân nay đã trở thành công nhân trong các nhà máy hiện đại. Không chỉ mở ra cơ hội việc làm, các doanh nghiệp FDI còn góp phần hình thành tác phong công nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề và từng bước xây dựng lực lượng lao động công nghiệp mới cho địa phương.

Một góc làm việc của Công ty TNHH JINYI JEWELRY Việt Nam.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp nặng và công nghệ cao, nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề, tính kỷ luật và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại ngày càng lớn. Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng để địa phương từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Đi vào hoạt động tại Thanh Hóa từ năm 2008, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam hiện là doanh nghiệp may mặc có quy mô lớn nhất tỉnh với 2 cơ sở tại Khu Công nghiệp Lễ Môn và Cụm Công nghiệp Bắc Hoằng Hóa, tạo việc làm cho gần 13 nghìn lao động địa phương.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, năm 2025, Công ty đã xuất khẩu khoảng 110 triệu sản phẩm - mức cao nhất từ trước đến nay, đồng thời mở rộng thị trường tới gần 20 quốc gia trên thế giới. Hiện doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng để duy trì sản xuất trong suốt năm 2026, tạo nền tảng ổn định cho việc làm và thu nhập của người lao động.

Xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tại Khu Công nghiệp Lễ Môn.

Sau nhiều năm gắn bó với Công ty Sakurai Việt Nam, chị Bùi Thị Hồng cho biết: "Điều thay đổi lớn nhất kể từ khi vào làm việc tại công ty không chỉ là thu nhập ổn định mà còn là tác phong lao động. Từ chỗ quen với công việc tự do ở nông thôn, “thích thì làm, không thích thì nghỉ”, nay tôi đã thích nghi với môi trường sản xuất hiện đại, làm việc theo quy trình, tuân thủ nghiêm giờ giấc và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong cả dây chuyền sản xuất".

Theo ông Kimura Masanori, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sakurai Việt Nam: Trong bối cảnh chuỗi sản xuất toàn cầu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, việc xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề, tính kỷ luật và tác phong công nghiệp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp FDI tại Thanh Hóa ngày càng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực ngay từ cơ sở.

Không chỉ các doanh nghiệp may mặc quy mô lớn, nhiều dự án FDI mới cũng đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về việc làm tại các địa phương nông thôn. Tại Cụm Công nghiệp Vạn Hà, xã Thiệu Hóa, dự án thành phần I của Công ty TNHH Giầy Alivia Việt Nam dù mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2025 nhưng đã nhanh chóng tạo việc làm ổn định cho hơn 3.300 lao động.

Điều đáng chú ý là phần lớn lao động tại đây đều là người địa phương. Từ chỗ quen với công việc đồng áng theo mùa vụ, nhiều lao động nay đã tiếp cận với hệ thống máy móc hiện đại, quy trình sản xuất khép kín và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Thu nhập ổn định cùng các chế độ phúc lợi cũng góp phần giữ chân lao động trẻ ở lại quê hương thay vì dịch chuyển tới các tỉnh, thành phố lớn.

Chị Khương Thị Gái, công nhân Công ty TNHH Giầy Alivia Việt Nam chia sẻ: "Trước đây, tôi làm việc tại một công ty may ở tỉnh Bình Dương (cũ). Hơn 20 năm xa quê, 2 con phải gửi ông bà chăm sóc. Từ khi Công ty TNHH Giầy Alivia Việt Nam đi vào hoạt động, tôi trở về làm việc gần gia đình, gần con cái, trong môi trường chuyên nghiệp và có thu nhập ổn định. Tôi mong muốn gắn bó lâu dài với công ty, cố gắng làm việc tốt để có mức thu nhập cao hơn và ổn định cuộc sống”.

Chị Trương Thị Gái (áo trắng ở giữa) trong giờ làm việc tại Công ty TNHH Giầy Alivia Việt Nam

Ông Đỗ Thành Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa cho biết: "Sự xuất hiện của các doanh nghiệp FDI không chỉ tạo thêm việc làm mà còn thúc đẩy quá trình chuyển dịch lao động mạnh mẽ tại địa phương. Khi người dân có việc làm ổn định ngay tại quê hương, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, đồng thời từng bước hình thành lớp lao động mới đáp ứng yêu cầu của sản xuất công nghiệp hiện đại".

Hiện toàn tỉnh Thanh Hóa có 156 doanh nghiệp FDI đang hoạt động, tạo việc làm cho gần 286 nghìn lao động. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, các doanh nghiệp FDI tại Thanh Hóa vẫn duy trì hoạt động ổn định, tiếp tục mở rộng sản xuất và giữ vững nhu cầu tuyển dụng.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa thu hút 35 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 9.611 tỷ đồng và 120,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, số lượng dự án tăng 12,9%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng tới 9,4 lần, cho thấy sự chuyển biến rõ nét cả về chất lượng lẫn quy mô dự án.

Từ những chuyển động thực tế có thể thấy, dòng vốn FDI không chỉ tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân mà còn thúc đẩy quá trình chuyển dịch lao động, hình thành lực lượng lao động công nghiệp mới tại Thanh Hóa. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa phát triển các ngành công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp mới của khu vực Bắc Trung bộ.

Thúy Lượng