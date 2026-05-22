Cán bộ Hội Phụ nữ tham gia tập huấn phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Sáng 22/5, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn phòng chống tội phạm, tội phạm lừa đảo công nghệ cao cho hơn 300 cán bộ Hội Phụ nữ toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa khai mạc hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Sự bùng nổ của không gian mạng và công nghệ số đã và đang tạo ra những cơ hội lớn, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy. Các loại tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi. Thực tế, nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ yếu thế đã trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo công nghệ cao do hạn chế về kỹ năng số và khả năng tiếp cận thông tin.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn, Hội LHPN tỉnh mong muốn trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ Hội. Để từ đó, mỗi cán bộ sẽ trở thành “cầu nối” giữa tổ chức Hội với phụ nữ, là những tuyên truyền viên tích cực bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng...

Báo cáo viên Công an tỉnh Thanh Hóa truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp truyền đạt các nội dung về Luật An ninh mạng và các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao; tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam hiện nay; cách nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm và tội phạm lừa đảo công nghệ cao để chủ động phòng ngừa...

Cán bộ Hội Phụ nữ tiếp thu các nội dung tại hội nghị tập huấn.

Các nội dung tập huấn sẽ góp phần nâng cao kiến thức của hội viên phụ nữ về tình hình tội phạm lừa đảo công nghệ cao và cách phòng, chống đối với loại tội phạm này; qua đó giúp chị em nhận biết các thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội, tự bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh khi sử dụng mạng xã hội.

Lê Hà