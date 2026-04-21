Tim Cook rời vị trí CEO Apple, khép lại hơn một thập kỷ lãnh đạo

Tập đoàn Apple vừa thông báo Giám đốc điều hành ông Tim Cook sẽ rời vị trí CEO vào đầu tháng 9/2026, khép lại hơn một thập kỷ lãnh đạo kể từ khi kế nhiệm nhà đồng sáng lập Steve Jobs năm 2011.

Tim Cook rời vị trí CEO Apple khép lại hơn một thập kỷ lãnh đạo. Ảnh: Apple.

Theo thông cáo báo chí, ông Cook sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành của công ty. Trong thời gian từ nay đến khi chuyển giao, ông tiếp tục giữ cương vị CEO và phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm quá trình bàn giao diễn ra ổn định.

Người kế nhiệm là ông John Ternus, hiện giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, chịu trách nhiệm các dòng sản phẩm chủ lực như iPhone và máy Mac. Ông Ternus dự kiến chính thức đảm nhận vị trí CEO từ ngày 1/9/2026.

Theo thông tin từ công ty, ông Ternus gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của Apple năm 2001, trở thành phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng năm 2013 và gia nhập đội ngũ điều hành năm 2021 với tư cách phó chủ tịch cấp cao kỹ thuật phần cứng .

Ông John Ternus và ông Tim Cook. Ảnh:Apple.

Apple cho biết quyết định này đã được Hội đồng quản trị thông qua, nằm trong kế hoạch kế nhiệm được chuẩn bị từ trước.

Phát biểu trong thông cáo, ông Cook gọi việc điều hành Apple là “đặc ân lớn nhất” trong sự nghiệp và đánh giá ông Ternus là người phù hợp để dẫn dắt công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Về phần mình, ông Ternus bày tỏ vinh dự khi được tiếp tục sứ mệnh phát triển của Apple.

Ông Cook gia nhập Apple từ năm 1998 và trở thành CEO vào năm 2011. Dưới sự điều hành của ông, giá trị vốn hóa của Apple tăng mạnh, từ khoảng 350 tỷ USD lên gần 4.000 tỷ USD, trong khi doanh thu hằng năm cũng tăng đáng kể.

Việc chuyển giao lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Apple đứng trước cả cơ hội và thách thức, đặc biệt khi ngành công nghệ đang chuyển dịch nhanh sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sản phẩm.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.