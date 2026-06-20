Tiết lộ mới của Mỹ về các phòng thí nghiệm sinh học củng cố nghi vấn của Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng những thông tin mới được tình báo Mỹ công bố về các phòng thí nghiệm sinh học do Washington tài trợ tại Ukraine đã củng cố các nghi vấn lâu nay của Moscow về khả năng các hoạt động nghiên cứu tại đây có liên quan đến mục đích quân sự.

Nga từ lâu cáo buộc Mỹ tiến hành các hoạt động nghiên cứu bị cấm ở nước ngoài dưới vỏ bọc phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Fbrknews.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard tuần trước công bố thông tin về mạng lưới 120 phòng thí nghiệm hoạt động tại 30 quốc gia, trong đó có Ukraine. Theo bà Gabbard, việc công khai các tài liệu này nhằm làm rõ những vấn đề mà bà cho rằng đã bị các chính quyền tiền nhiệm che giấu.

Bà Gabbard xác nhận một số cơ sở trong mạng lưới trên tham gia các nghiên cứu “tăng cường chức năng”, lĩnh vực khoa học gây nhiều tranh cãi do liên quan đến việc làm thay đổi đặc tính của mầm bệnh để nghiên cứu khả năng lây lan hoặc mức độ nguy hiểm của chúng. Những nghiên cứu này được cho là nhằm hỗ trợ phát triển vaccine và biện pháp ứng phó trước các biến thể có thể xuất hiện trong tự nhiên.

Tuy nhiên, Nga cùng một số quốc gia khác từ lâu cho rằng các nghiên cứu dạng này có thể bị lợi dụng để che đậy các chương trình quân sự bị cấm theo Công ước Vũ khí Sinh học.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/6, Trung tướng Aleksey Rtishchev, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học Nga, cho biết Moscow xem các tài liệu vừa được công bố là bằng chứng mới nhất cho thấy chính quyền Kiev vi phạm các nghĩa vụ theo Công ước Vũ khí Sinh học.

Ông Rtishchev cũng bác bỏ những cáo buộc từ phương Tây cho rằng Nga phát tán thông tin sai lệch hoặc tiến hành “chiến tranh hỗn hợp” nhằm đánh lừa cộng đồng quốc tế. Theo quan chức này, các chỉ trích nhằm vào Nga trong thời gian qua là không có cơ sở.

Trong khi đó, nhiều quan chức và cơ quan truyền thông phương Tây trước đây đã bác bỏ các cáo buộc của Nga về chương trình nghiên cứu sinh học tại Ukraine, cho rằng đây là những tuyên bố mang tính tuyên truyền. Moscow khẳng định một mạng lưới gồm các tổ chức công và tư nhân đã được sử dụng để che giấu mục đích thực sự của các hoạt động nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm ở Ukraine.

Đáng chú ý, cuộc họp báo của phía Nga diễn ra chỉ vài giờ sau khi bà Gabbard đưa ra một tuyên bố khác liên quan đến khả năng các nghiên cứu “tăng cường chức năng” có liên hệ với nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Trong tuyên bố này, bà Gabbard cáo buộc Tiến sĩ Anthony Fauci, cựu cố vấn y tế của Nhà Trắng trong giai đoạn đại dịch, đã định hướng các cuộc điều tra theo giả thuyết virus có nguồn gốc tự nhiên nhằm bảo vệ bản thân trước các chỉ trích liên quan đến hoạt động tài trợ nghiên cứu.

Ông Fauci từng giữ chức Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Mỹ (NIAID) từ năm 1984 đến năm 2022.

Thúy Hà