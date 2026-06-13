Mỹ công bố thông tin gây chú ý về hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học tại nước ngoài

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ sắp mãn nhiệm Tulsi Gabbard vừa công bố một thông tin gây chú ý, cho biết chính phủ Mỹ trong quá khứ đã tài trợ hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học tại hơn 30 quốc gia, bao gồm cả Ukraine.

Các tài liệu tình báo tiết lộ, Mỹ đã tài trợ cho hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài. Ảnh: Undark.

Trong một video đăng trên nền tảng mạng xã hội X, bà Gabbard cho biết đây là “những thông tin tình báo chưa từng được công bố trước đây”, đồng thời khẳng định nhiều cơ sở trong số này đã tiến hành nghiên cứu các mầm bệnh gây bệnh truyền nhiễm.

Theo tuyên bố của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI), một số phòng thí nghiệm được tài trợ đã và đang nghiên cứu các tác nhân sinh học nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm cao, trong đó có các nghiên cứu “tăng chức năng” (Gain-of-Function), phương pháp can thiệp nhằm thay đổi đặc tính của virus hoặc vi sinh vật, thường phục vụ nghiên cứu vắc xin nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro an toàn sinh học nếu thiếu giám sát chặt chẽ.

Bà Gabbard cho biết việc công bố lần này nhằm thực hiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt tài trợ liên bang đối với các nghiên cứu tăng chức năng được đánh giá là nguy hiểm, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bà cũng cáo buộc rằng các thông tin liên quan đến mạng lưới phòng thí nghiệm này đã từng bị “che giấu có chủ đích” và một số ý kiến phản biện bị gán ghép sai lệch.

ODNI cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định vị trí các cơ sở, loại mầm bệnh được lưu trữ và phạm vi các hoạt động nghiên cứu đang được triển khai.

Theo các thông tin được công bố, Ukraine là một trong những quốc gia có sự hiện diện của các phòng thí nghiệm sinh học nhận tài trợ từ Mỹ. Một số cơ sở được cho là đang lưu trữ các tác nhân sinh học nguy hiểm, bao gồm những chủng vi khuẩn và virus có khả năng gây bệnh truyền nhiễm cao như bệnh than, brucella, lao, cúm gia cầm, SARS và Ebola.

Trước đó, cộng đồng tình báo Mỹ từng cảnh báo rằng một số cơ sở có thể dễ bị tổn thương trước các rủi ro an ninh, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

Bên cạnh đó, một số cơ sở nghiên cứu tại Ukraine cũng có sự tham gia hợp tác của các viện nghiên cứu và trường đại học Mỹ như Đại học Florida, Đại học Alaska, Đại học Tennessee, Đại học New Mexico và Đại học Bang Kansas.

Bà Gabbard nhấn mạnh cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác liên bang để rà soát toàn bộ chương trình, nhằm đảm bảo các hoạt động nghiên cứu không gây rủi ro đối với an ninh sinh học và sức khỏe cộng đồng trong và ngoài nước.

Thúy Hà