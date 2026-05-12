Mỹ điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mở cuộc điều tra quy mô lớn đối với hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài từng nhận tài trợ từ Washington, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về các nghiên cứu “tăng cường chức năng” có nguy cơ tạo ra hoặc làm gia tăng khả năng lây lan của các mầm bệnh nguy hiểm.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: Reuters.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard ngày 11/5 xác nhận cộng đồng tình báo Mỹ đang rà soát toàn bộ hoạt động tại các cơ sở nghiên cứu sinh học được Mỹ hỗ trợ trong nhiều thập niên qua. Theo bà Gabbard, cuộc điều tra nhằm xác định vị trí các phòng thí nghiệm, các loại mầm bệnh được lưu trữ cũng như nội dung nghiên cứu đang được tiến hành để chấm dứt những chương trình bị cho là đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Các phòng thí nghiệm đang bị rà soát nằm tại hơn 30 quốc gia, trong đó có hơn 40 cơ sở tại Ukraine. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo nhiều cơ sở ở Ukraine có nguy cơ bị “xâm nhập hoặc kiểm soát” do ảnh hưởng của cuộc xung đột với Nga.

Cuộc điều tra được triển khai sau sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký hồi tháng 5/2025, cấm sử dụng ngân sách liên bang cho các nghiên cứu “tăng cường chức năng” tại những quốc gia bị cho là thiếu cơ chế giám sát phù hợp. Nhà Trắng cho rằng đại dịch COVID-19 đã cho thấy nguy cơ nghiêm trọng khi các mầm bệnh nguy hiểm bị rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm.

Theo giới chức Mỹ, nghiên cứu “tăng cường chức năng” có thể làm gia tăng khả năng lây nhiễm hoặc mức độ nguy hiểm của virus, đồng thời dẫn tới các “nghiên cứu lưỡng dụng đáng lo ngại”, tức những nghiên cứu có thể bị sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.

Chính quyền Trump điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học tại 30 quốc gia do Mỹ tài trợ. Ảnh: Undark.

Bà Gabbard cáo buộc các chính quyền tiền nhiệm đã che giấu người dân Mỹ về sự tồn tại của các phòng thí nghiệm sinh học do Washington tài trợ ở nước ngoài. Bà cũng chỉ trích cựu Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ Anthony Fauci cùng một số quan chức khác vì bị cho là đã phủ nhận hoặc làm giảm vai trò của Mỹ trong các chương trình nghiên cứu này.

Theo số liệu do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố, chi tiêu liên bang của Mỹ cho các chương trình nghiên cứu mầm bệnh ở nước ngoài đã vượt 1,4 tỷ USD trong giai đoạn 2014-2023. Một phần đáng kể nguồn tài trợ được triển khai thông qua chương trình giảm thiểu đe dọa của Lầu Năm Góc, vốn ban đầu được thành lập sau Chiến tranh Lạnh nhằm kiểm soát và tiêu hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt trước khi mở rộng sang lĩnh vực nghiên cứu sinh học.

Ngọc Liên

Nguồn: American Faith