Tiết lộ dự thảo thỏa thuận 14 điểm giữa Mỹ và Iran

Giữa bối cảnh cộng đồng quốc tế đổ dồn sự chú ý vào bước đột phá ngoại giao tại Trung Đông, hãng thông tấn Mehr của Iran đã công bố dự thảo thỏa thuận 14 điểm với Mỹ, hé lộ những nội dung chính của tiến trình hòa giải giữa hai bên.

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Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình lịch sử. Ảnh: Kurdistan24.

Mặc dù nội dung văn bản chưa được giới chức hai nước xác nhận chính thức, các nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Iran cho biết dự thảo mở đầu bằng điều khoản chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon, cùng cam kết của Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ Iran và tôn trọng chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo.

Washington cũng cam kết dỡ bỏ phong tỏa hải quân trong vòng 30 ngày, rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Iran và cho phép mở lại Eo biển Hormuz theo các cơ chế do Iran điều phối.

Một trong những điều khoản kinh tế gây chú ý nhất là việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa 24 tỷ USD tài sản của Iran trong 60 ngày đàm phán tiếp theo, với điều kiện một nửa số tiền (12 tỷ USD) phải được giải ngân ngay trước khi các cuộc thương lượng chính thức bắt đầu.

Thêm vào đó, dự thảo còn yêu cầu Mỹ và các đồng minh phải trình một kế hoạch tái thiết kinh tế cho Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Đổi lại, lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ được đình chỉ.

Về lộ trình ngoại giao, hai bên sẽ bước vào giai đoạn 60 ngày thương lượng để tiến tới thỏa thuận cuối cùng nhằm dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt của Mỹ, Hội đồng Bảo an LHQ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Đáng chú ý, chương trình nghị sự sắp tới sẽ chỉ giới hạn trong vấn đề làm giàu urani và tái thiết kinh tế, trong khi chương trình tên lửa và mạng lưới các nhóm vũ trang đồng minh của Iran sẽ hoàn toàn bị loại khỏi bàn đàm phán.

Chi tiết 14 điều khoản trong bản ghi nhớ Mỹ - Iran sắp được ký kết. Ảnh minh họa.

Về hạt nhân, Iran sẽ tái khẳng định cam kết theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong thời gian đàm phán, Mỹ cam kết không triển khai thêm lực lượng đến khu vực và không áp đặt lệnh trừng phạt mới.

Theo hãng thông tấn Mehr, thỏa thuận cuối cùng giữa Iran và Mỹ sẽ được thông qua bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thanh Giang