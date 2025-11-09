Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam vững mạnh

Thanh Huê
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/11, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh.

Tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam vững mạnh

Ngày 9/11, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh.

Tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam vững mạnh

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam có 21.022 công nhân lao động, 100% là đoàn viên công đoàn. Những năm qua, công đoàn công ty đã chủ động giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, phối hợp cùng người sử dụng lao động xây dựng, sửa đổi nội quy, quy chế phù hợp thực tiễn sản xuất.

Hệ thống đánh giá vị trí việc làm và thang bảng lương được công ty hoàn thiện, khoảng 80% công nhân được hưởng phụ cấp độc hại, hiệu suất kỹ thuật, nặng nhọc, với mức hưởng từ 5 - 12%.

Công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp thực hiện nâng lương định kỳ từ năm 2018 đến nay, gần 7.000 lao động được nâng lương trước hạn, góp phần ổn định đời sống và tạo động lực làm việc cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó, công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời khen thưởng hàng trăm cán bộ, đoàn viên tiêu biểu. Đặc biệt, phong trào “Sức sống mới từ phế liệu”, “Olympic chất lượng” và chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” đã huy động 271 sáng kiến của đoàn viên, công nhân lao động, làm lợi trên 2 tỷ đồng.

Tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam vững mạnh

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn công ty trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong hệ thống công đoàn tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam vững mạnh

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Công ty #Việt nam #MTTQ #Liên đoàn Lao động #Công nhân lao động #Nhiệm kỳ #Chủ tịch #Đại hội đại biểu #Doanh nghiệp #xây dựng

Chủ đề Công đoàn Thanh Hoá

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải...
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh