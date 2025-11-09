Tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam vững mạnh

Ngày 9/11, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam có 21.022 công nhân lao động, 100% là đoàn viên công đoàn. Những năm qua, công đoàn công ty đã chủ động giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, phối hợp cùng người sử dụng lao động xây dựng, sửa đổi nội quy, quy chế phù hợp thực tiễn sản xuất.

Hệ thống đánh giá vị trí việc làm và thang bảng lương được công ty hoàn thiện, khoảng 80% công nhân được hưởng phụ cấp độc hại, hiệu suất kỹ thuật, nặng nhọc, với mức hưởng từ 5 - 12%.

Công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp thực hiện nâng lương định kỳ từ năm 2018 đến nay, gần 7.000 lao động được nâng lương trước hạn, góp phần ổn định đời sống và tạo động lực làm việc cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó, công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời khen thưởng hàng trăm cán bộ, đoàn viên tiêu biểu. Đặc biệt, phong trào “Sức sống mới từ phế liệu”, “Olympic chất lượng” và chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” đã huy động 271 sáng kiến của đoàn viên, công nhân lao động, làm lợi trên 2 tỷ đồng.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn công ty trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong hệ thống công đoàn tỉnh Thanh Hóa.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Huê