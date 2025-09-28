Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Tiếp tục cảnh báo sạt lở đất tại nhiều khu vực

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Tiếp tục cảnh báo sạt lở đất tại nhiều khu vực

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Tiếp tục cảnh báo sạt lở đất tại nhiều khu vực

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ (từ 13h ngày 27/9 đến 13h ngày 28/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quản Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 50-90mm, có nơi trên 100mm; TP Huế từ 30-50mm, có nơi trên 80mm; từ TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường, chi tiết như sau:

Tiếp tục cảnh báo sạt lở đất tại nhiều khu vực

Tiếp tục cảnh báo sạt lở đất tại nhiều khu vực

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, riêng TP Huế cấp 2.

NM

Tin liên quan:
  • Tiếp tục cảnh báo sạt lở đất tại nhiều khu vực
    Bão Bualoi cách Huế 170km; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh thành

    Hồi 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170km về phía Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng trong 6 giờ tới.

Từ khóa:

#Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia #Sạt lở đất #Cảnh báo #Thanh hóa #Quảng ngãi #khu vực #Lũ quét #Nguy cơ #Có nơi mưa rất to

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tuổi trẻ hành động xanh vì môi trường xanh

Tuổi trẻ hành động xanh vì môi trường xanh

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm hành động xanh vì một môi trường xanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện thông qua nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.
Bão Bualoi áp sát đất liền, giật cấp 15

Bão Bualoi áp sát đất liền, giật cấp 15

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Thanh Hóa

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Thanh Hóa

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin vừa phát đi của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Thanh Hóa đang lên. Lúc 7h ngày 28/9, mực nước trên sông Chu  tại trạm Bái Thượng là 17,26m, trên BĐ2 0,76m.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long