Tiếp tục cảnh báo sạt lở đất tại nhiều khu vực

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ (từ 13h ngày 27/9 đến 13h ngày 28/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quản Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 50-90mm, có nơi trên 100mm; TP Huế từ 30-50mm, có nơi trên 80mm; từ TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường, chi tiết như sau:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, riêng TP Huế cấp 2.

