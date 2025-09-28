Bão Bualoi cách Huế 170km; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh thành

Hồi 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170km về phía Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng trong 6 giờ tới.

Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hồi 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 28/9 của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ (từ 3h ngày 27/9 đến 3h ngày 28/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Xuân Lẹ 325,2mm (Thanh Hóa); Thủy điện Hủa Na 326,6mm (Nghệ An); Kỳ Lâm 134,4mm (Hà Tĩnh); Hải Lâm 233,8mm (Quảng Trị); Hương Nguyên 408,2mm (TP.Huế); Hòa Khương 279,4mm (TP Đà Nẵng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; TP Huế và TP Đà Nẵng từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, thành phố Huế cấp 2.

NM