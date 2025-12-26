Thanh Hóa rét đậm, vùng núi có nơi xuống 12 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 26/12, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì trạng thái rét, đêm và sáng sớm rét đậm.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Theo bản tin dự báo, khu vực tỉnh Thanh Hóa hiện nằm sâu trong khối không khí lạnh, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Cụ thể, tại khu vực trung du và vùng núi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12–14 độ C; khu vực đồng bằng và ven biển dao động từ 14-16 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18-19 độ C. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển có nơi cấp 4.

Trên vùng biển Thanh Hóa, đêm và sáng sớm 26/12, gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, ngoài khơi có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m. Từ trưa và chiều cùng ngày, gió có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết rét đậm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ; đồng thời tác động bất lợi đến chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

LP