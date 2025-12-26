Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Thanh Hóa rét đậm, vùng núi có nơi xuống 12 độ C

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 26/12, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì trạng thái rét, đêm và sáng sớm rét đậm.

Thanh Hóa rét đậm, vùng núi có nơi xuống 12 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 26/12, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì trạng thái rét, đêm và sáng sớm rét đậm.

Thanh Hóa rét đậm, vùng núi có nơi xuống 12 độ C

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Theo bản tin dự báo, khu vực tỉnh Thanh Hóa hiện nằm sâu trong khối không khí lạnh, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Cụ thể, tại khu vực trung du và vùng núi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12–14 độ C; khu vực đồng bằng và ven biển dao động từ 14-16 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18-19 độ C. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển có nơi cấp 4.

Trên vùng biển Thanh Hóa, đêm và sáng sớm 26/12, gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, ngoài khơi có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m. Từ trưa và chiều cùng ngày, gió có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết rét đậm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ; đồng thời tác động bất lợi đến chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

LP

Từ khóa:

#Thanh hóa #Rét đậm #Không khí lạnh tăng cường #Khí tượng thủy văn #Thời tiết #Sản xuất nông nghiệp #tỉnh #Nhiệt độ cao nhất #Thái #Ngoài khơi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhiều giải pháp kiểm soát môi trường biển

Nhiều giải pháp kiểm soát môi trường biển

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Là địa bàn trung tâm du lịch biển của tỉnh, phường Sầm Sơn tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ, hoạt động kinh doanh ven bờ. Điều này tạo động lực phát triển kinh tế, song cũng kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường biển nếu không được...
Siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Công ty TNHH Hoàng Tuấn là doanh nghiệp chuyên khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng (VLXD) phục vụ thi công các công trình giao thông, thủy lợi và xây dựng dân dụng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty cho biết: Theo công suất được cấp phép,...
Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu

Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Biến đổi khí hậu (BĐKH), cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu, là một trong những thách thức lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, chống BĐKH được xác định là nhiệm vụ cấp thiết...
Bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng

Bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Để góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững, các địa phương và các công ty thủy nông của tỉnh đã đồng loạt ra quân làm thủy lợi mùa khô, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2026...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh