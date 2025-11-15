Tiếp sức cho khách hàng tái thiết sau bão, lũ

Từ các gói vay ưu đãi đến chính sách cơ cấu lại nợ, ngành ngân hàng tỉnh Thanh Hóa đang đồng hành cùng nông dân khắc phục thiệt hại sau thiên tai, khôi phục sản xuất và giữ vững sinh kế.

Nhiều hộ dân xã Nông Cống được ngân hàng cho vay vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão, lụt.

Tại xã Vạn Lộc, hai cơn bão liên tiếp khiến hàng chục nghìn con gà bị chết, chuồng trại của nhiều hộ chăn nuôi bị hư hỏng. Trong lúc chồng chất khó khăn, nguồn vốn vay từ Agribank Hậu Lộc đã trở thành “phao cứu sinh” giúp nông dân khôi phục sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Kiều - chủ trang trại nuôi gà thương phẩm quy mô lớn ở thôn Phú Nhi cho biết: “Bão số 10 đã khiến gần 10.000 con gia cầm bị chết, hệ thống chuồng trại, thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng nặng, tổng số tiền thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Để không đứt gãy chuỗi sản xuất, chúng tôi quyết định vay thêm hơn 500 triệu đồng từ Agribank Hậu Lộc để sửa chữa lại chuồng trại, mua thêm gà giống để khôi phục sản xuất, tái đàn chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Lúc khởi nghiệp hay lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh tôi đều được ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn. Đây chính là điểm tựa để nông dân duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm sinh kế”.

Cùng với gia đình ông Kiều, hàng trăm hộ dân khác trên địa bàn cũng được Agribank Hậu Lộc tiếp vốn kịp thời. Được biết, để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất từ 0,5 - 1%/năm cho khách hàng bị ảnh hưởng bão lũ. Ngoài ra, từ nay đến ngày 31/12/2025, đơn vị thực hiện giảm tối đa 1%/năm so với lãi suất thông thường, giúp người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, ngân hàng cũng tích cực truyền thông chính sách, tiếp nhận hồ sơ và giải ngân nhanh dòng vốn với khách hàng đủ điều kiện để người dân sớm ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương.

Năm nay, thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, mô hình sinh kế của người dân tại nhiều địa phương, trong đó có Thanh Hóa. Ngày 24/10/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 347/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Ngày 4/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Văn bản số 9651/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng và NHNN chi nhánh tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Theo đó, các đơn vị rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành; xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh; giảm lãi suất cho vay từ 0,5% - 2%/năm trong 3 - 6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 347/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Giám đốc NHNN Khu vực 7 Trần Thế Hùng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam, NHNN Khu vực 7 đang tập trung chỉ đạo, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các biện pháp hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương để tham mưu, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong việc đồng hành, chia sẻ khó khăn và góp phần ổn định, phục hồi kinh tế địa phương”.

Theo thống kê của NHNN Khu vực 7, đến thời điểm này các khoản vay của khách hàng bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 134 tỷ đồng. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã giảm lãi vay với dư nợ hiện hữu, đồng thời triển khai các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn thông thường, để người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vùng thiệt hại phục hồi sản xuất. Theo đó, các ngân hàng thực hiện giảm từ 0,5 đến 1% cho vay mới với hộ có khả năng phục hồi với số tiền hỗ trợ đến thời điểm hiện tại đạt hơn 20 tỷ đồng.

Những chính sách đồng hành, hỗ trợ kịp thời của các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã tạo điều kiện thuận lợi để những khách hàng chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh, tái thiết cuộc sống sau mưa bão.

Bài và ảnh: Đức Thanh