Tiếp nhận gần 38.000 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi giấy phép lái xe

Tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch và cấp, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã tập trung rà soát, sắp xếp lại nhân lực và chuẩn hóa từng bước trong quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, đảm bảo tính khoa học và minh bạch.

Lực lượng CSGT tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp đổi GPLX cho người dân

Những cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ này cũng được tập huấn chuyên sâu về sử dụng phần mềm, thao tác trên hệ thống dịch vụ công và cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo mọi khâu vận hành đều thông suốt và chính xác.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và minh bạch hóa quy trình làm việc, Phòng CSGT đã đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị phục vụ sát hạch như camera giám sát, thiết bị chấm điểm tự động, và phần mềm liên thông dữ liệu. Việc chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật này giúp giảm tối đa lỗi phát sinh, bảo đảm công tác sát hạch diễn ra minh bạch, khách quan và đúng quy định, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Song song đó, Phòng CSGT tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, số hóa quy trình và kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống quốc gia. Đây là yếu tố then chốt góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Từ ngày 01/3/2025 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã tiếp nhận gần 38.000 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi GPLX. Trong đó, có gần 16.000 hồ sơ được xử lý trực tiếp tại Phòng CSGT và 21.554 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Các số liệu cho thấy tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công ngày càng tăng, khẳng định hiệu quả của công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho Nhân dân và công tác chuyển đổi số của lực lượng CSGT.

Trên lĩnh vực sát hạch, Phòng CSGT đã tổ chức 147 kỳ sát hạch cho 47.884 thí sinh đủ điều kiện; trong đó có 42.846 thí sinh dự thi và 28.342 thí sinh đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 66,1%. Toàn bộ quá trình sát hạch được giám sát tự động, dữ liệu truyền trực tiếp về Trung tâm để bảo đảm khách quan, công bằng. Cùng với đó, lực lượng CSGT cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 100% thí sinh đến làm thủ tục sát hạch GPLX cài đặt và sử dụng ứng dụng VneTraffic. Việc cài đặt phần mềm này không chỉ giúp người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số nhanh chóng, thuận tiện mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về người lái xe, phù hợp mục tiêu chuyển đổi số của Bộ Công an.

Quốc Hương