Trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức

Luật Viên chức (sửa đổi) năm 2025 quy định rõ những người không được đăng ký dự tuyển vào các vị trí viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Luật Viên chức (sửa đổi) năm 2025 quy định rõ những người không được đăng ký dự tuyển vào các vị trí viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Điều 19, Luật Viên chức (sửa đổi) năm 2025 quy định cụ thể về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức.

Theo đó, những người có đủ 8 điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 19 mới được đăng ký dự tuyển viên chức.

Điểm khác biệt lớn nhất trong 8 điều kiện trên so với quy định hiện hành (quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức năm 2010) là điều kiện đầu tiên.

Theo luật hiện hành, điều kiện đầu tiên để công dân được đăng ký dự tuyển viên chức là “có quốc tịch Việt Nam”. Luật Viên chức năm 2025 quy định rõ hơn là “có 1 quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch”.

Ngoài ra, so với quy định hiện hành, Luật Viên chức năm 2025 còn bổ sung thêm quy định điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm viên chức quản lý tại Khoản 2 Điều 19.

Đối với trường hợp này, ngoài đáp ứng 8 điều kiện trên thì người đăng ký dự tuyển còn phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định, trừ trường hợp thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Người ứng tuyển viên chức phải đạt đủ 8 điều kiện quy định tại Luật Viên chức (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên)

Đặc biệt, Luật Viên chức năm 2025 quy định rõ 3 nhóm đối tượng không được đăng ký dự tuyển viên chức tại Khoản 3 Điều 19.

Thứ nhất là người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Thứ hai là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Thứ ba là người thuộc một trong các trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định của pháp luật về hoạt động nghề nghiệp.

So với quy định hiện hành (quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức năm 2010), Luật Viên chức năm 2025 bổ sung thêm 3 trường hợp: Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; người thuộc một trong các trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định của pháp luật về hoạt động nghề nghiệp.

