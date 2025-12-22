Làng rèn Tiến Lộc “đỏ lửa” vào mùa Tết

Vào vụ Tết Bính Ngọ 2026, làng rèn Tiến Lộc (Triệu Lộc, Thanh Hóa) hoạt động hết công suất, cung ứng hàng trăm nghìn sản phẩm ra thị trường, góp phần tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Những ngày cuối năm, làng nghề rèn truyền thống Tiến Lộc bước vào cao điểm sản xuất phục vụ thị trường Tết. Không khí lao động rộn ràng lan khắp các xưởng rèn, với tiếng đe, tiếng búa, tiếng máy mài vang lên không ngớt, thu hút hàng nghìn lao động tham gia.

Nghề rèn ở Tiến Lộc đã hình thành từ nhiều đời. Người dân nơi đây không ai nhớ chính xác nghề xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng từ thưở lớn lên đã quen với hình ảnh ông bà, cha mẹ ngày ngày bên bếp than đỏ lửa, rèn rũa từng lưỡi dao, chiếc cuốc, cây xẻng phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Trước kia, hầu hết các công đoạn đều làm thủ công, tiêu tốn nhiều sức lao động và được xem là nghề nặng nhọc. Tuy nhiên, những năm gần đây, làng nghề đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại, giúp giảm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Không chỉ duy trì các sản phẩm truyền thống như cuốc, xẻng, liềm, kéo..., làng rèn Tiến Lộc còn phát triển dòng dao thép không gỉ làm sản phẩm chủ lực. Dao Tiến Lộc nổi tiếng với độ sắc bén, bền chắc, dần khẳng định thương hiệu trên thị trường. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Myanmar.

Trước đây, nguyên liệu sản xuất chủ yếu là thép nhíp ô tô, nhíp xe, cho độ bền và độ sắc cao nhưng dễ hoen gỉ. Nhận thấy hạn chế này, các cơ sở sản xuất đã chuyển sang sử dụng thép kháng gỉ, tạo ra các bộ dao nhà bếp không gỉ, an toàn và phù hợp nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Nhiều cơ sở mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để trang bị máy dập, máy cán, máy tạo hình CNC, máy mài tự động, máy đánh bóng và hệ thống xử lý nhiệt chuyên biệt.

Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Cơ khí Tiến Lộc đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng cho hệ thống máy móc hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất.

HTX hiện liên kết với 7 hộ gia đình, tạo việc làm cho khoảng 50 lao động, đồng thời bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Kiều Văn Chung, Giám đốc HTX Nông nghiệp Cơ khí Tiến Lộc cho biết, mỗi năm HTX sản xuất khoảng 500.000 sản phẩm với mẫu mã đa dạng, doanh thu ước đạt trên 10 tỷ đồng. “Nghề rèn truyền thống không chỉ là kế sinh nhai mà đang trở thành hướng làm giàu bền vững, đặc biệt với lớp lao động trẻ biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất”, ông Chung chia sẻ.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, nghề rèn còn đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm tại địa phương. Nhờ bám nghề, nhiều hộ dân ở Triệu Lộc có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được cải thiện.

Theo UBND xã Triệu Lộc, toàn xã hiện có hơn 1.500 hộ gia đình với gần 2.600 lao động làm nghề rèn thường xuyên. Hệ thống sản xuất của làng nghề ngày càng hoàn chỉnh với 15 tổ hợp máy cán rút thép; 8 cơ sở chế tạo máy phục vụ rèn, cơ khí và nông nghiệp; 5 cơ sở đột dập tôn nguyên liệu; hàng trăm xưởng lớn nhỏ sản xuất nông cụ, dao kéo các loại. Doanh thu từ các làng nghề truyền thống đạt khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm, thu nhập bình quân của lao động từ 8 đến 13 triệu đồng/tháng.

Giữa nhịp sống hiện đại, làng rèn Tiến Lộc vẫn giữ được “hồn cốt” nghề xưa, đồng thời từng bước chuyển mình bằng công nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Hoàng Đông