Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nhân Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã phỏng vấn đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng Hội CCB Thanh Hóa vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác hoạt động với lãnh đạo Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn (Lào) tại Sầm Nưa tháng 8/2025. Ảnh: P.V

Phóng viên: Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên CCB; vậy xin đồng chí cho biết vai trò, ý nghĩa của đại hội?

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB tỉnh đã trải qua 7 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển, trưởng thành về mọi mặt của hội CCB. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh. Từ hơn 7 vạn hội viên năm đầu mới thành lập, đến nay đã có gần 21 vạn hội viên, sinh hoạt tại 4.328 chi hội thuộc 166 hội CCB xã, phường trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ vừa qua, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB tỉnh sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng phù hợp, có tính khả thi cao. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho đại hội đã được tập trung thực hiện như thế nào?

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Đến cuối tháng 10/2025 tất cả 166/166 hội CCB xã, phường đã hoàn thành đại hội. Song song với chỉ đạo đại hội các xã, phường và các hội trực thuộc, Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 82/KH-CCB về tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII, đồng thời thành lập các tiểu ban chuẩn bị và tiến hành đại hội. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn thành. Ngày 3/12/2025 Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã báo cáo nội dung công tác chuẩn bị tiến hành đại hội trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã được phê duyệt. Theo đó, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII tiến hành trong 2 ngày 23 và 24/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B) phường Hạc Thành. Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập là 179 đồng chí, đại diện cho gần 21 vạn hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Phóng viên: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB Thanh Hóa đã đoàn kết, đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vậy xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật mà Hội CCB Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Nhiệm kỳ thứ VII mới chỉ có 3 năm thực hiện (2022-2025), nhưng các cấp hội CCB trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, hội viên CCB đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên và Nhân dân, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết. Kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch chia rẽ, kích động, phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín của mình, toàn tỉnh có trên 6.000 hội viên CCB trúng cử vào các cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Để chăm lo đời sống cho hội viên, các cấp hội CCB đã chủ động triển khai chương trình công tác trọng tâm về giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp hội đã nhận ủy thác gần 2.300 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hội viên vay với lãi suất thấp. Nhiều cách làm, nhiều mô hình xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế đã được nhân ra diện rộng. Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, cùng sự nỗ lực vươn lên của hội viên, hiện nay Thanh Hóa không còn gia đình hội viên CCB thuộc diện hộ đói; hộ nghèo giảm trung bình 0,31% mỗi năm; hộ khá, giàu tăng 1,34% mỗi năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp hội đã tích cực tham gia công tác quốc phòng - an ninh, các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Tại các địa phương, hội CCB luôn là lực lượng nòng cốt trong việc động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, tham gia làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, nhiều mô hình hay, sáng tạo của CCB được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Để những trang sử vàng của dân tộc không bao giờ bị lãng quên, nhiều CCB đã miệt mài “truyền lửa” cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Giai đoạn 2022-2025 các cấp hội CCB đã phối hợp với đoàn thanh niên và các cơ sở giáo dục tổ chức được 152 buổi gặp mặt, tọa đàm giữa những nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ; tổ chức hoạt động tình nghĩa với gia đình người có công... Qua đó, xây dựng tình cảm, nhân cách và lối sống tốt đẹp cho thế hệ tương lai của đất nước.

Hội viên Hội CCB phường Sầm Sơn tham gia dọn vệ sinh môi trường sau cơn bão số 10. Ảnh: PV

Trong nhiệm kỳ, Hội CCB Thanh Hóa cũng đã tích cực tham gia công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Với nhiều thành tích đạt được trong giai đoạn 2022-2025, hội CCB các cấp được tặng 2 huân chương lao động hạng ba, 14 cờ thi đua, 77 bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Đặc biệt, năm 2024 Hội CCB Thanh Hóa vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Phóng viên: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội CCB Thanh Hóa cũng có nhiều thay đổi trong cách thức hoạt động. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, xin đồng chí cho biết đại hội lần này sẽ tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gì?

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Đại hội đại biểu Hội CCB Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để hoàn thành 6 chỉ tiêu chủ yếu, 2 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, đại hội sẽ tập trung thảo luận kỹ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:

Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và giám sát, phản biện theo chức năng, nhiệm vụ.

Chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tổ chức tốt các hoạt động nghĩa tình, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp với đoàn thanh niên, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, bồi đắp lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ trẻ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo, hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ.

Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ hội các cấp; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên.

Nhiệm kỳ mới, khí thế mới, Hội CCB Thanh Hóa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Từ đại hội đến đại hội Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1992-1997 Đại hội diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/3/1992. Tham dự đại hội có 165 đại biểu, đại diện cho hơn 7 vạn hội viên, thuộc 23/23 huyện, thị xã trong toàn tỉnh. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 27 đồng chí; hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất bầu ban thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Công Phê được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Trần Văn Vững được bầu làm Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1997-2002 Đại hội tổ chức trong 2 ngày 15 và 16/4/1997. Tham dự có 180 đại biểu, đại diện cho gần 12 vạn hội viên, thuộc 651 tổ chức cơ sở hội. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 30 đồng chí; hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất bầu ban thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đặng Văn Thư được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Lại Hợp Lân được bầu làm Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2002-2007 Đại hội diễn ra trong 3 ngày 25, 26 và 27/7/2002. Tham dự có 228 đại biểu, đại diện cho gần 14 vạn hội viên trong tỉnh. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 36 đồng chí, hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất bầu ban thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đặng Văn Thư tái cử Chủ tịch; các Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh là Trương Ngọc Thống, Hoàng Xuân Cốc. Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007-2012 Đại hội diễn ra trong 3 ngày 5, 6 và 7/9/2007. Tham dự có 251 đại biểu đại diện cho trên 17 vạn hội viên, thuộc 923 tổ chức cơ sở hội. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 39 đồng chí, hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất bầu ban thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Kiền được bầu làm Chủ tịch; các Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh là Nguyễn Quang Hữu, Trương Ngọc Thống, Hoàng Xuân Cốc. Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội diễn ra trong 3 ngày 26, 27 và 28/9/2012. Tham dự có 261 đại biểu, đại diện cho hơn 20 vạn hội viên trong tỉnh. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 43 đồng chí, hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất bầu ban thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Kiền tiếp tục được bầu làm Chủ tịch; các Phó Chủ tịch gồm Nguyễn Quang Hữu, Lê Chí Hiển và Bùi Quang An. Tháng 3/2016, đồng chí Nguyễn Đức Kiền nghỉ công tác, đồng chí Đinh Tiên Phong, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 Đại hội diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/10/2017 với 264 đại biểu chính thức. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 41 đồng chí, hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành bầu ban thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đinh Tiên Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh; các Phó Chủ tịch gồm Phạm Văn Luân, Bùi Quang An và Nguyễn Tiến Quynh. Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 Đại hội diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/10/2022. Tham dự có 261 đại biểu, đại diện cho hơn 21 vạn hội viên trong tỉnh. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 35 đồng chí; hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành bầu ban thường vụ gồm 8 đồng chí. Đồng chí Đinh Tiên Phong tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Phạm Văn Luân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

Thu Vui (thực hiện)