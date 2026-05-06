Thụy Điển xúc tiến thành lập cơ quan tình báo đối ngoại mới

Chính phủ Thụy Điển ngày 5/5 công bố kế hoạch thành lập một cơ quan tình báo đối ngoại mới, trong khuôn khổ cải tổ toàn diện hệ thống tình báo quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh trong bối cảnh mới.

Tòa nhà Quốc hội Thụy Điển tại Stockholm. Ảnh: Getty Images.

Cơ quan dự kiến mang tên Cơ quan Tình báo Đối ngoại Thụy Điển (UND) và có thể đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2027.

Theo Chính phủ Thụy Điển, việc thành lập UND xuất phát từ bối cảnh môi trường an ninh xấu đi, các mối đe dọa ngày càng đa dạng, phức tạp, cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ và yêu cầu mới sau khi nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard nhấn mạnh việc tăng cường năng lực tình báo là cần thiết khi cục diện an ninh thay đổi, đồng thời cho biết cơ quan mới sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc nâng cao khả năng thu thập và phân tích thông tin.

Theo kế hoạch, UND sẽ tiếp nhận một phần chức năng hiện do Cơ quan Tình báo và An ninh Quân sự (MUST) đảm trách, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Lực lượng vũ trang Thụy Điển, Cơ quan An ninh Thụy Điển (SAPO) và Cơ quan Tình báo Tín hiệu Quốc phòng (FRA).

Hiện nay, hệ thống tình báo Thụy Điển gồm MUST phụ trách tình báo quân sự, SAPO tập trung vào các mối đe dọa trong nước, trong khi FRA đảm nhiệm thu thập tín hiệu tình báo. Việc thành lập UND được xem là bước tái cấu trúc nhằm tăng cường tính chuyên môn hóa và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard. Ảnh: News Øresund.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển điều chỉnh chiến lược an ninh sau khi gia nhập NATO vào năm 2024, đồng thời trước những biến động địa chính trị tại châu Âu. Theo Bộ trưởng Stenergard, cải cách sẽ giúp phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao khả năng bao quát toàn diện các mối đe dọa.

Tuy nhiên, theo Đài Truyền hình Thụy Điển (SVT), kế hoạch này cũng vấp phải một số ý kiến lo ngại từ phía quân đội, cho rằng tiến độ triển khai tương đối gấp và việc tái tổ chức có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình báo hiện tại, cũng như tiềm ẩn rủi ro trong phối hợp.

Chính phủ Thụy Điển đã trình dự luật liên quan lên Hội đồng Lập pháp để thẩm định và dự kiến sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới. Nếu được thông qua, cơ quan UND sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, đánh giá và xử lý các nguy cơ an ninh từ bên ngoài, góp phần hoàn thiện hệ thống tình báo phù hợp với yêu cầu mới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Euro news.