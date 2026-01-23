Hạ viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền sử dụng quân đội của Tổng thống Trump liên quan Venezuela

Ngày 22/1, với tỷ lệ phiếu bầu 215 - 215, Hạ viện Mỹ đã không thông qua một nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc sử dụng lực lượng quân sự liên quan tới Venezuela khi chưa có sự cho phép của Quốc hội.

Ảnh: Forbes.

Nghị quyết được trình theo khuôn khổ Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, yêu cầu Tổng thống rút mọi lực lượng vũ trang Mỹ khỏi Venezuela, trừ trường hợp Quốc hội ban hành tuyên bố chiến tranh hoặc trao quyền cụ thể cho việc sử dụng lực lượng. Những người ủng hộ cho rằng Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội vai trò trung tâm trong các quyết định triển khai quân đội ra nước ngoài.

Phát biểu trước Hạ viện, nghị sĩ Jim McGovern cho rằng chính quyền Tổng thống Trump chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tham vấn Quốc hội trước các hành động quân sự gần đây liên quan đến Venezuela. Theo ông, Nhà Trắng chưa đưa ra giải trình rõ ràng về cơ sở pháp lý cũng như mục tiêu của các hoạt động có thể đặt binh sĩ Mỹ vào tình huống rủi ro.

Ở chiều ngược lại, các nghị sĩ Cộng hòa bác bỏ lập luận này, cho rằng hiện không tồn tại một cuộc can dự quân sự theo nghĩa truyền thống của Mỹ tại Venezuela. Theo đó, Washington không triển khai lực lượng tác chiến tại quốc gia Nam Mỹ này, do đó nghị quyết bị xem là không phản ánh đúng thực tế. Một số ý kiến cho rằng việc thông qua văn bản có thể làm suy yếu thẩm quyền của nhánh hành pháp trong lĩnh vực an ninh quốc gia và đối ngoại.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Caribbean trong thời gian gần đây.

Ảnh: Partido por la Victoria del Pueblo.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ gia tăng sức ép đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan việc phê chuẩn một chiến dịch quân sự quy mô hạn chế tại Caracas hồi đầu tháng mà không có sự tham vấn của Quốc hội. Dù không gây tổn thất cho phía Mỹ, động thái này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ chính quyền Venezuela, nước cáo buộc Washington xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Việc Hạ viện bác bỏ nghị quyết tiếp tục cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ về giới hạn quyền lực của Tổng thống trong việc sử dụng lực lượng quân sự, cũng như vai trò giám sát của Quốc hội đối với các quyết định an ninh – đối ngoại.

Thanh Giang

Nguồn: RT.