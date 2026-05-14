Thượng viện Mỹ tiếp tục bác dự luật chấm dứt chiến tranh với Iran

Thượng viện Mỹ tiếp tục bác bỏ nỗ lực mới nhất của phe Dân chủ nhằm hạn chế quyền phát động chiến sự của Tổng thống Donald Trump đối với Iran nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ dự luật đã tăng lên, cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ đảng cầm quyền về cuộc xung đột với Tehran.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 13/5, Thượng viện đã bác đề xuất với tỷ lệ sít sao 50 phiếu chống và 49 phiếu thuận. Đây là lần thứ 7 trong năm nay các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện ngăn chặn các dự luật tương tự liên quan đến Iran.

Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley của bang Oregon bảo trợ. Ba thượng nghị sĩ Cộng hòa gồm Rand Paul, Susan Collins và Lisa Murkowski đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ để ủng hộ dự luật. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman lại đứng về phía đảng Cộng hòa để phản đối.

Cuộc bỏ phiếu lần này đặc biệt đáng chú ý vì diễn ra sau thời hạn 60 ngày theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 của Mỹ. Theo quy định, tổng thống chỉ được tiến hành hoạt động quân sự trong vòng 60 ngày mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Sau thời hạn này, Nhà Trắng phải chấm dứt chiến dịch, xin Quốc hội cho phép tiếp tục hoặc đề nghị gia hạn thêm 30 ngày vì lý do an toàn quân sự.

Trước đó, ngày 1/5, Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã chấm dứt cuộc xung đột với Iran, đồng nghĩa quy định về thời hạn 60 ngày không còn áp dụng. Tuy nhiên, phe Dân chủ bác bỏ lập luận này, cho rằng giao tranh trên thực tế vẫn tiếp diễn.

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley của bang Oregon là người bảo trợ cho Nghị quyết yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley nhấn mạnh Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu Iran, trong khi Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và tập kích tàu chiến cùng tàu chở dầu của Mỹ. Theo ông, hai bên vẫn đang tham gia các hoạt động thù địch nên không thể coi mốc giới hạn 60 ngày đã hết hiệu lực.

Phe Dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục đưa các nghị quyết tương tự ra bỏ phiếu hàng tuần cho tới khi chiến sự chấm dứt hoặc Tổng thống Trump chính thức xin Quốc hội phê chuẩn chiến dịch quân sự.

Trong khi đó, Nhà Trắng và phe Cộng hòa khẳng định các hành động quân sự của Tổng thống Trump là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của tổng tư lệnh nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters