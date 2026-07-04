Thượng đỉnh NATO: Cam kết “thép” về phòng thủ tập thể

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào tuần tới ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các nhà lãnh đạo đồng minh, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết “vững như bàn thạch” đối với thỏa thuận phòng thủ tập thể theo Điều 5.

NATO sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh Ankara. Ảnh: AP.

Thông tin trên dựa theo dự thảo tuyên bố chung vừa được các đại sứ NATO thông qua hôm 3/7 trước khi trình lên các nhà lãnh đạo phê duyệt chính thức tại hội nghị ngày 7-8/7.

Nội dung trong tuyên bố dự kiến được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong hai ngày 7-8/7 có đoạn: “Chúng tôi có mặt tại Ankara để tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiệp ước Washington, cũng như mối liên kết xuyên Đại Tây Dương. Một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là tấn công nhằm vào tất cả các thành viên.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích NATO và các quốc gia thành viên, cho rằng các đồng minh chưa chi đủ cho quốc phòng và đang phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho châu Âu.

Hội nghị tại Ankara được kỳ vọng sẽ là dịp để các nước thành viên châu Âu thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump rằng trách nhiệm bảo đảm an ninh của châu Âu đang dần được chuyển giao nhiều hơn cho chính các nước châu Âu, khi NATO hướng tới mô hình được gọi là "NATO 3.0", trong đó châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh của mình.

Sáu tháng qua được đánh giá là giai đoạn nhiều biến động đối với NATO. Mặc dù số liệu cho thấy các nước châu Âu và Canada đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, song chưa có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump sẽ thay đổi quan điểm về việc các đồng minh cần chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh.

Hãng tin Euronews cho biết, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến sẽ nhấn mạnh tại hội nghị sắp tới rằng chi tiêu quốc phòng cốt lõi của châu Âu và Canada đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Một nguồn tin cho biết tổng mức đầu tư bổ sung trong hai năm 2025-2026 đạt khoảng 258 tỷ USD (225 tỷ euro).

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước NATO đã chi khoảng 1.000 tỷ USD (870 tỷ euro) cho quốc phòng kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Rutte cũng dự kiến đề cập việc các nước đồng minh đã chi tổng cộng khoảng 1.000 tỷ USD (870 tỷ euro) cho quốc phòng kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Khoản đầu tư này, được ông gọi là "1.000 tỷ USD của Tổng thống Trump", cần được chuyển hóa thành năng lực tác chiến thực tế thông qua hợp tác xuyên Đại Tây Dương.

Ngoài ra, Tổng Thư ký NATO dự kiến sẽ tiếp tục kêu gọi tăng quân số, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng các mục tiêu của mô hình "NATO 3.0".

Thúy Hà

Nguồn: Dawn/Reuters