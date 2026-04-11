Thượng đỉnh Islamabad: Iran nói Mỹ đồng ý “bật đèn xanh” giải tỏa tài sản bị đóng băng ở nước ngoài

Thủ đô Islamabad của Pakistan đang trở thành tâm điểm của ngoại giao toàn cầu khi cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chính thức bước vào các phiên họp quyết định. Hãng tin Reuter cho biết phía Iran khẳng định đã đạt được thỏa thuận giải phóng các nguồn lực tài chính của Iran đang bị đóng băng tại nước ngoài, dù vậy phía Mỹ vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Các nhà báo làm việc tại một trung tâm hỗ trợ truyền thông trước thềm cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran ở Islamabad vào ngày 11 tháng 4 năm 2026. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến Islamabad vào ngày 11 tháng 4 để đàm phán với Iran mà Thủ tướng Pakistan, người chủ trì cuộc đàm phán, gọi là nỗ lực “quyết định thành bại” nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc giao tranh kéo dài nhiều tuần ở Trung Đông. Ảnh: AFP

Trước khi bước vào bàn đàm phán trực tiếp, nước chủ nhà Pakistan đã thực hiện vai trò trung gian hòa giải khi tổ chức các cuộc tiếp đón riêng biệt với phái đoàn cấp cao của Mỹ và Iran ngay sau khi hai bên hạ cánh xuống thủ đô.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance cùng đoàn đại biểu đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Phủ Thủ tướng. Tại đây, ông Vance nhấn mạnh kỳ vọng vào một kết quả thực chất nhưng cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn về sự thành tâm của phía Iran.

Phái đoàn Iran do chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu cũng đã có cuộc gặp riêng với giới chức cấp cao Pakistan ngay khi tới nơi.

Thủ tướng Shehbaz Sharif mô tả các cuộc gặp riêng rẽ này là bước chuẩn bị cần thiết để “xây dựng lòng tin tối thiểu” trước khi hai đối thủ bước vào phòng họp chung. Pakistan không đơn độc trong vai trò trung gian. Các quan chức Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Qatar đang có mặt tại Islamabad để gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Theo hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cấp cao từ Tehran, tính đến 18h ngày 11/4, Chính phủ Mỹ được cho là đã chấp thuận giải tỏa các tài sản bị đóng băng của Iran tại Qatar cùng một số ngân hàng nước ngoài khác.

Phía Iran đánh giá đây là một động thái thể hiện “thiện chí và sự nghiêm túc” của Washington trong việc nỗ lực đạt được những thỏa thuận thực chất tại các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Islamabad (Pakistan). Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là bước đệm quan trọng giúp tháo gỡ những bế tắc kéo dài trong quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các quan chức Mỹ vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về thông tin giải tỏa tài sản nêu trên.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, TRT