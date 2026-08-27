Thương chiến Mỹ- Canada: Ông Trump quyết không nhượng bộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trong tranh chấp thương mại với Canada, khẳng định Washington sẽ không nhượng bộ sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh “Glenn Beck” ngày 26/8, ông Trump cho rằng đã đến lúc Canada phải thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ thương mại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Rtl.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Washington đã áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, sau khi các cuộc thương lượng không đạt kết quả. Ottawa tuyên bố sẽ đáp trả tương ứng, với các biện pháp thuế quan dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9.

Trước đó, ông Trump cũng dọa áp thuế 50% đối với toàn bộ ô tô, xe tải và phụ tùng ô tô sản xuất tại Canada từ ngày 1/1/2027. Động thái này được cho là có thể gây sức ép đáng kể lên ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ, vốn phụ thuộc sâu vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney duy trì lập trường phản đối các yêu cầu của Washington, đồng thời tuyên bố Ottawa sẽ bảo vệ lợi ích kinh tế của Canada. Chính phủ Canada cũng đang triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại.

Ngày 26/8, tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên mạng xã hội X đăng hình đại bàng đầu trắng – biểu tượng quốc gia của Mỹ áp đảo một con ngỗng Canada trên băng. Hình ảnh này được đăng trong lúc căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng, sau khi Nhà Trắng một ngày trước đó tuyên bố Tổng thống Trump đang chấm dứt điều mà Washington gọi là sự “ưu đãi” dành cho Canada.

Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội X ngày 26/8, bởi tài khoản chính thức của Nhà Trắng. Ảnh: The chosun.

Giới phân tích cảnh báo xung đột thương mại kéo dài giữa hai nước láng giềng và thành viên Nhóm G7 có thể gây tác động rộng hơn đối với kinh tế Bắc Mỹ. Canada hiện phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ, trong khi nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng dựa vào nguyên liệu, linh kiện và các chuỗi cung ứng từ Canada.

Trong các vấn đề đối ngoại khác, ông Trump cho biết Mỹ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine và cho rằng chuyến thăm bí mật của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe tới Moscow có thể mang lại kết quả. Về Iran, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh hiệu quả của sức ép quân sự và kinh tế, đồng thời cho rằng việc eo biển Hormuz mở cửa sẽ góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chấm dứt xung đột.

Lê Hà.

Nguồn: Chosun