Thuế quan mới của ông Trump vấp thách thức pháp lý ngay khi có hiệu lực

Chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp dụng mức thuế nhập khẩu mới, chủ yếu từ 10-12,5%, đối với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia, chính sách này đã đối mặt với những thách thức pháp lý đầu tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp thách thức pháp lý ngay khi chính thức áp dụng mức thuế nhập khẩu mới. Ảnh: Reuters.

Hai nhóm doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế, cho rằng chính quyền chưa chứng minh đầy đủ căn cứ để áp dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với từng đối tác thương mại, đồng thời đã mở rộng phạm vi áp dụng điều luật vượt quá mục đích mà Quốc hội Mỹ quy định. Đến nay, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức về các vụ kiện.

Đợt thuế mới được chính quyền ông Trump triển khai với lý do ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Đây cũng là bước đi mới nhất trong chiến lược sử dụng thuế quan làm công cụ gây sức ép trong quan hệ thương mại với các đối tác.

Theo các chuyên gia pháp lý, khả năng các vụ kiện làm đình chỉ hoặc hủy bỏ chính sách thuế lần này không cao. Điều 301 từng được chính quyền ông Trump sử dụng để áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu và đã nhiều lần được tòa án giữ nguyên hiệu lực.

Chuyên gia Andrew Siciliano của KPMG nhận định, tiền lệ pháp lý này có thể khiến các mức thuế mới “khó bị đảo ngược hơn”, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định chính sách sẽ tiếp tục được duy trì.

Mỹ chính thức áp dụng mức thuế nhập khẩu mới từ 10-12,5%, đối với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia. Ảnh: AFP.

Đây cũng là lần thứ hai trong năm nay chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump vấp phải tranh chấp pháp lý. Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết Tổng thống không có thẩm quyền áp dụng các mức thuế diện rộng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), buộc Nhà Trắng phải chuyển sang sử dụng các quy định trong Đạo luật Thương mại năm 1974 làm cơ sở pháp lý cho các biện pháp thuế mới. Trong khi cuộc chiến pháp lý bắt đầu, giới kinh tế cảnh báo các mức thuế mới có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, gây thêm áp lực lên giá cả hàng hóa và lạm phát tại Mỹ. Các đối tác thương mại lớn của Washington, gồm Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Nhật Bản, cũng đã bày tỏ quan điểm về chính sách mới và cho biết sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ nhằm giải quyết các bất đồng thương mại.

Thu Uyên

Nguồn: AP, Reuters.