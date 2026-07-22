Mỹ chuẩn bị áp thuế mới khi mức thuế toàn cầu 10% sắp hết hiệu lực

Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp thuế quan mới hướng tới khoảng 60 đối tác thương mại, trong bối cảnh mức thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời 10% sắp hết hiệu lực vào ngày 24/7 tới.

Mỹ chuẩn bị áp mức thuế mới với 60 đối tác thương mại. Ảnh minh họa.

Phát biểu ngày 21/7, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer cho biết các mức thuế mới sẽ tập trung vào những quốc gia chưa có quy định pháp lý hoặc chưa thực thi triệt để các quy định về chống lao động cưỡng bức.

Quyết định này nhằm củng cố chương trình nghị sự thương mại của Mỹ sau một số vướng mắc về mặt pháp lý gần đây, đồng thời dự kiến sẽ bao phủ phần lớn giá trị trao đổi thương mại của nước này. Tuy nhiên, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer chưa công bố thời điểm áp dụng cụ thể do cần báo cáo Quốc hội và các bên liên quan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% – được triển khai sau quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 – sẽ đáo hạn vào cuối tuần này. Giới quan sát nhận định biện pháp mới có nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại với nhiều đối tác lớn như Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan. Trong khi đó, EU từng khẳng định các biện pháp thuế quan áp đặt dựa trên lý do này là không hợp lý.

Các biện pháp mới có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại với nhiều đối tác lớn của Mỹ. Ảnh: NST.

Bên cạnh chính sách thuế quan toàn cầu, Washington cũng đang mở rộng việc áp dụng các biện pháp thương mại. Theo kế hoạch, mức thuế 25% đối với một số mặt hàng của Brazil sẽ có hiệu lực từ ngày 22/7, trong khi mức thuế 50% đối với một số sản phẩm của Canada dự kiến được áp dụng từ ngày 19/8.

Mỹ cũng đã mở các cuộc điều tra thương mại đối với 16 đối tác liên quan đến quan ngại về dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp. Theo kế hoạch, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ có chuyến thăm Mexico từ ngày 22-24/7 để thảo luận về việc rà soát Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Thanh Giang

Nguồn: Wion.