Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Các xã, phường cần tập trung rà soát, phân loại rõ từng nhóm vướng mắc cụ thể; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Các địa phương gặp vướng mắc xin lùi thời gian thực hiện cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng lộ trình cụ thể, xác định các mốc thời gian và trách nhiệm trước khi trình xem xét giãn tiến độ... Đó là các lưu ý của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Hội nghị giao ban tiến độ GPMB các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp quý I năm 2026.

Chiều 8/4, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) quý I năm 2026.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư hạ tầng CCN.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến hết quý I/2026, trên địa bàn tỉnh hiện có 47 CCN đang triển khai đầu tư, với tổng diện tích hơn 1.738 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 12.751 tỷ đồng.

Trong số 21 CCN đã ký cam kết tiến độ GPMB, hiện đã GPMB được khoảng 188,48 ha, đạt 26,05%, tăng 19,89% so với thời điểm tháng 12/2025. Trong đó, có 4 CCN đã hoàn thành GPMB 100%; 9 CCN đang triển khai bảo đảm tiến độ; 5 CCN chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm; 3 CCN đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện để thực hiện GPMB.

Theo tổng hợp của Sở Công Thương, khó khăn lớn nhất hiện nay tập trung ở việc xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất; xử lý đất sử dụng sai mục đích; thiếu quỹ tái định cư; một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ; trong khi đó, năng lực tổ chức thực hiện ở một số địa phương, chủ đầu tư còn hạn chế, khối lượng công việc lớn nhưng thiếu cán bộ chuyên môn, dẫn tới việc phối hợp xử lý chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ.

Điển hình như tại CCN Bãi Trành, việc áp giá bồi thường, GPMB đối với một số loại cây trồng, cây cảnh quan chưa có trong danh mục quy định hiện hành, khiến tiến độ bị đình trệ.

Ở CCN phía Tây Nam TP Thanh Hóa, dữ liệu trích đo địa chính tại một số khu vực không còn phù hợp với thực tế, gây khó khăn cho việc xác định loại đất, đối tượng sử dụng, diện tích và hiện trạng đất để lập phương án bồi thường.

CCN Khe Hạ gặp khó khăn khi đa số hộ dân chưa đồng thuận với giá bồi thường. Các dự án như CCN Thạch Bình, Hà Long I, Cầu Quan dù đã triển khai kiểm đếm hoặc giải phóng được một phần diện tích nhưng vẫn chưa thể hoàn tất do còn vướng hồ sơ pháp lý, đất ở, nghĩa trang, nhà ở kiên cố hoặc các nội dung vượt thẩm quyền cần xin ý kiến.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, doanh nghiệp đã báo cáo cụ thể tiến độ GPMB từng dự án, đồng thời làm rõ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Nhiều ý kiến cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ các CCN, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa giữa chính quyền cơ sở, các sở, ngành chuyên môn và chủ đầu tư; trong đó, việc tháo gỡ sớm các điểm nghẽn về đất đai, hồ sơ bồi thường, xác định giá đất, điều chỉnh quy hoạch và hạ tầng kết nối là yêu cầu cấp thiết.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ, tiến độ ở nhiều dự án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; đặc biệt, ở một số nơi, công tác GPMB chưa thực sự quyết liệt, còn lúng túng trong xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng chí yêu cầu các địa phương có dự án CCN phải xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung rà soát kỹ từng trường hợp cụ thể, phân loại rõ từng nhóm vướng mắc để xử lý dứt điểm; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, bảo đảm đúng quy định của pháp luật nhưng phải linh hoạt, sát thực tiễn.

Đối với nhóm dự án vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, hiện trạng khó xử lý, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương và chủ đầu tư chủ động phối hợp với Sở Xây dựng để được hướng dẫn, tham mưu điều chỉnh quy hoạch hoặc tháo gỡ theo thẩm quyền.

Đối với các vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng chí yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp, hướng dẫn địa phương triển khai đúng quy định, không để tình trạng lúng túng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Với các xã, phường đề xuất lùi thời gian thực hiện cam kết tiến độ GPMB đã ký kết, phải xây dựng lộ trình GPMB cụ thể, xác định rõ phần việc, mốc thời gian và trách nhiệm trước khi trình xem xét giãn tiến độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng CCN phải chủ động hơn nữa trong bố trí nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm sẵn sàng kinh phí bồi thường, GPMB.

Đối với những dự án chậm tiến độ kéo dài, thiếu quyết tâm hoặc không bảo đảm năng lực thực hiện, các cơ quan chức năng cần tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý theo quy định. Đồng thời, đối với các dự án đã đủ điều kiện, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để sớm nghiệm thu, bàn giao, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư thứ cấp và đưa hạ tầng CCN vào khai thác hiệu quả.

Minh Hằng