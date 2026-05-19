Hỗ trợ đắc lực cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Phường Hàm Rồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường cũ: Thiệu Dương, Đông Cương, Nam Ngạn, Hàm Rồng và một phần diện tích, dân số của phường Đông Thọ. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhất là chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã giúp cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn phường có thêm nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Cán bộ NHCSXH kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng chính sách tại phường Hàm Rồng.

Để tìm hiểu rõ hiệu quả cũng như ý nghĩa nhân văn của nguồn vốn chính sách, chúng tôi được cán bộ NHCSXH Thanh Hóa dẫn đến thăm mô hình trồng hoa, cây cảnh của gia đình anh Lê Văn Thảo ở khu phố Định Hòa 3, phường Hàm Rồng.

Được biết, anh Thảo gắn bó với nghề trồng hoa từ nhỏ, nhưng sau khi lập gia đình anh luôn ấp ủ mong muốn xây dựng một cơ sở sản xuất riêng, tạo dựng kinh tế vững vàng cho tổ ấm. Cuối tháng 2 vừa qua, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn và Hội Nông dân phường, anh được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm của NHCSXH. Với số tiền 200 triệu đồng được giải ngân kịp thời, anh đã mở rộng diện tích, mua thêm cây giống, cải tạo mô hình kinh tế của gia đình. Đến nay, mô hình trồng hoa, cây cảnh của gia đình anh không chỉ bảo đảm thu nhập ổn định, mà còn tạo việc làm cho hai lao động tại địa phương.

Câu chuyện của gia đình anh Thảo là minh chứng sinh động cho hiệu quả của nguồn vốn chính sách khi đến đúng lúc, đúng người, có thể trở thành “đòn bẩy” thay đổi cuộc sống của gia đình. Nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm không chỉ giải quyết bài toán kinh tế cho từng hộ gia đình mà còn góp phần ổn định xã hội đô thị. Khi người dân có việc làm, thu nhập ổn định, các vấn đề xã hội được hạn chế, tinh thần tự lực vươn lên được khơi dậy, khoảng cách giàu nghèo từng bước được thu hẹp.

Ông Lê Đỗ Dậu, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tổ dân phố Định Hòa 3, cho biết: “Tổ có hơn 30 hội viên được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH với dư nợ 1,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có dư nợ lớn nhất. Các hộ vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tập trung đầu tư sản xuất, trồng hoa, cây cảnh, kinh doanh dịch vụ rất hiệu quả, từ đó gia tăng nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Việc cho vay các chương trình tín dụng chính sách luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ tiết kiệm vay vốn như chúng tôi rà soát kỹ, gắn với phương án sản xuất cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế từng hộ".

Một trong những điểm nổi bật của tín dụng chính sách là phương thức triển khai gần dân, sát dân, giúp người dân không phải đi xa. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn và các tổ chức chính trị - xã hội như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên... để hỗ trợ bình xét, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả. Lãi suất ưu đãi, ổn định, giúp người vay yên tâm sản xuất, kinh doanh. Tính đến trung tuần tháng 5/2026 phường Hàm Rồng có gần 750 hộ đang vay vốn NHCSXH với tổng dư nợ hơn 60 tỷ đồng. Đối tượng cho vay chủ yếu là các hộ gia đình có mục đích sản xuất, kinh doanh rõ ràng, có tiềm năng phát triển, hiệu quả kinh tế cao và có khả năng giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Nguồn vốn chủ yếu được sử dụng để phát triển các mô hình kinh tế như kinh doanh thương mại dịch vụ, trồng hoa, cây cảnh, may mặc... góp phần tạo việc làm mới, duy trì và mở rộng việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động.

Ông Lê Đức Cường, Phó trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, NHCSXH Thanh Hóa cho biết: “Chương trình cho vay giải quyết việc làm là một trong những chính sách thiết thực, góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững, hạn chế thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội tại đô thị. Để chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm phát huy hiệu quả cao hơn, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục phân công cán bộ tín dụng bám sát nhu cầu từng địa phương, đẩy mạnh giải ngân, đặc biệt đối với các mô hình sản xuất có khả năng lan tỏa và tạo việc làm dài hạn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, hướng dẫn phương án sản xuất hiệu quả”.

Hiệu quả từ các chương trình tín dụng chính sách nói chung, chương trình vay vốn giải quyết việc làm nói riêng tại phường Hàm Rồng là minh chứng rõ nét, cho thấy chính sách tín dụng ưu đãi đang đi vào cuộc sống, hỗ trợ đắc lực cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bài và ảnh: Khánh Phương