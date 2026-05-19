Sức sống hàng Việt - nhìn từ hệ thống bán lẻ hiện đại

Hàng Việt đang ngày càng chiếm ưu thế trên các kệ siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi và sàn thương mại điện tử. Với khả năng cung ứng linh hoạt cùng chiến lược mở rộng, hệ thống bán lẻ hiện đại trong tỉnh đang giữ được “sức sống" hàng Việt ngay trên thị trường nội địa. Đây được xem là giải pháp ứng phó trước áp lực chi phí hiện tại, mở ra hướng đi bền vững cho ngành bán lẻ.

Nhiều mặt hàng củ, quả, thực phẩm trong tỉnh, trong nước được bày bán tại Siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa.

Tại Siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa, nhờ chiến lược nội địa hóa và chương trình “Tự hào hàng Việt”, đến nay hàng Việt Nam đã chiếm đến 95% trong tổng lượng hàng hóa. Siêu thị đã chủ động hợp tác với các nhà sản xuất uy tín trong nước để phát triển các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của nhà phân phối. Không chỉ kết nối với các nhà cung cấp lớn, siêu thị còn hợp tác với những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh để cung ứng sản phẩm đặc sản, làm phong phú thêm nguồn hàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Bá Tấn, Tổ trưởng Marketing Siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa, cho biết: “Nắm bắt tâm lý khách hàng, chúng tôi luôn chú trọng đưa sản phẩm hàng Việt có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để người dân yên tâm mua sắm. Vài năm gần đây, chúng tôi còn đưa vào siêu thị các sản phẩm OCOP của Thanh Hóa, bán rất tốt. Chiến lược phát triển thị trường hàng Việt tại Thanh Hóa là đạt mục tiêu 100% hàng hóa bày bán trên kệ".

Tại các chi nhánh Siêu thị Winmart trong tỉnh, có khoảng 90% lượng hàng hóa bày bán trên hệ thống xuất xứ Việt Nam. Đại diện chi nhánh Siêu thị Winmart Thiệu Hóa cho biết, với thế mạnh cung ứng phần lớn thực phẩm, đơn vị luôn ưu tiên liên kết với các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh, trong nước có các chứng nhận tiêu chuẩn để cung ứng cho khách hàng. Những sản phẩm này có nguồn cung ổn định, chi phí hợp lý và biên lợi nhuận tốt hơn hàng nhập khẩu. Đến nay, khách hàng khi đến với siêu thị luôn chọn những hàng hóa mang thương hiệu Việt.

Hiện nay, toàn tỉnh có 27 siêu thị, 3 trung tâm thương mại được công nhận đạt chuẩn theo quy định. Khảo sát cho thấy, các hệ thống bán lẻ hiện đại này có đến 80 đến 90% sản phẩm là hàng hóa Việt đang được bày bán. Đáng chú ý, tại các hệ thống siêu thị nước ngoài, tỷ lệ hàng Việt cũng tương đối cao, ví dụ như tại Siêu thị Go! Thanh Hóa có tới 90% sản phẩm là hàng Việt. Theo các đơn vị, yếu tố quyết định giúp hàng Việt “chiếm lĩnh” kênh bán lẻ hiện đại là nhờ sự lớn mạnh của hệ thống phân phối thuần Việt và chuỗi bán lẻ nội địa. Các nhà bán lẻ đã mở rộng mạng lưới, đa dạng mô hình với hàng trăm điểm bán và chú trọng phát triển nhãn riêng, thương mại điện tử, logistics nội bộ.

Trong điều kiện chi phí đầu vào liên tục leo thang và biến động khó lường, ngành bán lẻ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược sâu sắc. Thị trường hàng Việt được các hệ thống bán lẻ hiện đại làm phong phú hơn các mặt hàng, trong đó đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP nổi lên như một “điểm tựa” quan trọng. Không chỉ có lợi thế về giá, các sản phẩm này còn đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng, nguồn gốc và tính bản địa. Thanh Hóa hiện có gần 700 sản phẩm OCOP, thuộc nhiều nhóm hàng khác nhau, nên đáp ứng tốt thị hiếu khách hàng. Đây chính là lợi thế của hàng Việt, giúp các đơn vị tăng doanh thu đáng kể.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại đã và đang chủ động xây dựng chuỗi cung ứng trực tiếp với các địa phương, thay vì phụ thuộc vào trung gian. Việc này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng hàng hóa. Nhờ vậy, hàng Việt khi đến tay người tiêu dùng giá thành sẽ ổn định hơn, kích cầu người dân mua sắm.

Một trong những tác động lớn thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng của người dân là cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”. Từ chương trình này, nhiều mặt hàng nội địa từ nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng... mang thương hiệu Việt được khách hàng đón nhận, sức tiêu thụ tăng dần. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đã đạt khoảng 21.341 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Thực tế cho thấy, hàng Việt đang ngày càng thể hiện được "sức sống bền vững” trên thị trường, nhất là trong kênh phân phối hiện đại. Để biến lợi thế này thành sức mạnh bền vững, doanh nghiệp và nhà phân phối đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau, tận dụng các chính sách hỗ trợ nguồn cung, tiêu chuẩn chất lượng và chuyển đổi số. Đồng thời, phát triển thị trường tới các vùng sâu, vùng xa để hàng Việt “phủ sóng” đồng đều trên các vùng miền. Các siêu thị cũng đang đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, ứng dụng giao hàng nhanh; kết hợp hài hòa giữa kênh online - offline nhằm đưa hàng Việt tiếp cận tốt hơn với nhiều đối tượng khách hàng. Qua đó, mở rộng quy mô, tăng sức cạnh tranh hàng Việt trên thị trường.

Bài và ảnh: Hương Hạnh