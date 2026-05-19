Bổ sung Dự án Cụm công nghiệp Tam Linh vào danh mục sử dụng đất san lấp tại mỏ đất xã Tống Sơn

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 về việc bổ sung Dự án Cụm công nghiệp Tam Linh được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Tống Sơn vào phụ lục kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 23/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo nội dung quyết định, Dự án Cụm công nghiệp Tam Linh được bổ sung vào danh mục các dự án sử dụng đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Tống Sơn thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, đề xuất và thẩm định theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Tống Sơn triển khai công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Báo, Đài Phát thanh - truyền hình Thanh Hóa; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác theo đúng quy định hiện hành.

Đối với UBND xã Tống Sơn, quyết định yêu cầu địa phương phối hợp, bảo đảm việc triển khai cấp phép hoạt động khoáng sản đúng hiện trạng đã được phê duyệt; đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa bàn, đặc biệt là công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Trường hợp để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Duy tu, nâng cấp công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ

(Baothanhhoa.vn) - Trước dự báo mùa mưa bão năm 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nguy cơ xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng, Thanh Hóa đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa, nâng cấp các...
Minh bạch từ nguồn gốc đến chất lượng, Vinamilk củng cố niềm tin người tiêu dùng Việt

Trong khi thị trường sữa nở rộ với hàng loạt sản phẩm đánh vào thị hiếu bằng những thông điệp hấp dẫn, yếu tố cốt lõi lại dễ bị bỏ quên: minh bạch về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành, Vinamilk xác định minh bạch là trọng tâm trong mọi...
Sức sống hàng Việt - nhìn từ hệ thống bán lẻ hiện đại

(Baothanhhoa.vn) - Hàng Việt đang ngày càng chiếm ưu thế trên các kệ siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi và sàn thương mại điện tử. Với khả năng cung ứng linh hoạt cùng chiến lược mở rộng, hệ thống bán lẻ hiện đại trong tỉnh đang giữ được “sức...
Khắc phục tình trạng thiếu nước cho cây trồng, vật nuôi

(Baothanhhoa.vn) - Nắng nóng kéo dài rất dễ xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để đảm bảo nguồn nước cho cây trồng, vật nuôi phát triển, ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương cùng bà con nông dân đang khẩn trương triển khai nhiều giải...
