Thực phẩm chế biến sẵn - “trợ thủ” cho người nội trợ “thiếu thời gian”

Trong khi quỹ thời gian của mỗi gia đình ngày càng thu hẹp, bữa cơm nhà vẫn luôn là sợi dây kết nối yêu thương không thể thiếu. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ thời gian để đi chợ, nấu nướng tươm tất. Chính vì vậy, thực phẩm chế biến sẵn (TPCBS) ngày càng trở thành “trợ thủ” đắc lực, mang lại sự tiện lợi, nhanh gọn mà vẫn giữ được hương vị truyền thống.

Khách hàng lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn tại cửa hàng ITCFOOD.

TPCBS hiện đã có mặt ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho đến các quán ăn nhỏ và hộ kinh doanh gia đình. Nhiều cơ sở còn tận dụng mạng xã hội để giới thiệu và giao hàng tận nơi, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn món ăn phù hợp. Chỉ cần vài thao tác, khách hàng đã có thể nhận được bữa cơm đủ món, từ canh cho đến các set lẩu, thậm chí cả mâm cỗ. Chính sự tiện lợi này đã đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho các gia đình hiện nay.

Dù mới xuất hiện chưa lâu, Bếp Hiền Nhuần (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiền Nhuần, khu phố chợ đầu mối Đông Hương) đã nhanh chóng tạo được niềm tin của người tiêu dùng nhờ thực đơn phong phú, đa dạng và giữ trọn hương vị quê nhà. Các món ăn như đậu phụ nhồi thịt, ếch om chuối đậu, cá trắm kho riềng... đều được chế biến kỹ lưỡng, đóng khay gọn gàng, giá cả bình dân, phù hợp cho cả bữa thường ngày lẫn mâm cỗ lễ tết. Đặc biệt, dịp rằm hay lễ hội, Bếp Hiền Nhuần còn bổ sung bánh chưng nếp nướng, lẩu gà lá é, lẩu thập cẩm... đáp ứng nhu cầu phong phú của thực khách. Với hình thức bán hàng linh hoạt qua website, zalo cùng dịch vụ giao tận nơi, khách hàng không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn yên tâm về chất lượng bữa ăn.

Chị Tống Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiền Nhuần, chia sẻ: “Nhiều khách hàng hiện nay bận rộn, đi làm về muộn nên không còn nhiều thời gian chế biến, nấu nướng. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực chuẩn bị thực đơn phong phú, từ những món dân dã như cá kho, thịt rim đến các món ăn cầu kỳ phục vụ cỗ, bàn, đám cưới và các dịp lễ, tết. Tất cả món ăn đều được chế biến sẵn, đóng gói gọn gàng và đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để người tiêu dùng tin tưởng khi lựa chọn”.

Tương tự, tại cửa hàng hải sản Huy Cua, đường Cầm Bá Thước (phường Hạc Thành) cũng được nhiều gia đình lựa chọn khi muốn đổi vị với các món om, lẩu và gỏi cá. Từ lươn, ếch, cá lăng, cá mẹm cho đến những món cầu kỳ như baba om nguyên con... tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, kèm rau nhúng tươi ngon. Thêm vào đó là nhiều set lẩu phong phú, phục vụ từ 4 - 6 người với giá hợp lý, dao động từ 350.000 đến 800.000 đồng/nồi. Điểm cộng là dịch vụ giao hàng tận nơi miễn phí trong nội thành, giúp khách vừa tiết kiệm thời gian, vừa thưởng thức bữa ăn nóng hổi ngay tại nhà.

Không kém phần hấp dẫn, HC Farm - Thực phẩm Tự nhiên & Đặc sản Vùng miền (đường Hạc Thành) cũng dần khẳng định uy tín. Ngoài việc cung cấp thịt, cá, gia cầm tươi, HC Farm còn chế biến sẵn nhiều món ăn quen thuộc như thịt kho tàu, chạch trứng kho niêu, cá mờm cơm rim... Bên cạnh đó là các món canh cá lăng kèm bún, gà rang luộc hay chân giò giả cầy, khiến thực đơn thêm phong phú. Sự đa dạng từ món chính đến món phụ, thậm chí cả bánh chưng truyền thống hay pizza, bánh bột lọc, bánh lá răng bừa... đã mang đến lựa chọn tiện lợi và đầy đủ dinh dưỡng cho nhiều gia đình.

Đa dạng thực phẩm sạch, chế biến sẵn tại Bếp Hiền Nhuần.

Ngoài các gian bếp kể trên, nhìn rộng ra, sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở trên địa bàn phường Hạc Thành, như: thực phẩm sạch Trịnh Vân (đường Lê Lai), Ong Vàng (đường Chu Văn An), Bill Green (đường Nguyễn Duy Hiệu), Đồng Thắng hải sản (đường Bà Triệu), SeaFood Quỳnh Anh, ITCFOOD (đường Trần Xuân Soạn)... cho thấy TPCBS không còn đơn thuần là giải pháp “chữa cháy” mà đã trở thành thói quen thường xuyên của nhiều gia đình. Với ưu điểm nhanh gọn, đa dạng, giàu hương vị truyền thống và giao tận nơi, loại hình này đã giúp giảm bớt gánh nặng bếp núc mà vẫn giữ được mâm cơm gia đình ấm cúng.

Đặc biệt, khi nhu cầu người tiêu dùng ngày càng thay đổi, các cơ sở cung cấp cũng liên tục làm mới thực đơn, hướng tới sự phù hợp với nhiều lứa tuổi và hoàn cảnh. Nhờ vậy, từ bữa cơm giản dị thường nhật đến những mâm cỗ ngày lễ, người tiêu dùng đều có thể yên tâm đặt hàng và thưởng thức hương vị quen thuộc ngay tại nhà. Sự lan tỏa này không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng mới mà còn cho thấy TPCBS đang dần trở thành một phần gắn bó với đời sống đô thị.

Thực tế, rất nhiều gia đình đã tìm thấy sự tiện lợi từ dịch vụ này. Chị Nguyễn Thị Lan, đường Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Ngày thường tôi đi làm về muộn, nhiều khi không kịp nấu nướng. Đặt một nồi lẩu hoặc vài hộp cá kho, thịt rim về là cả nhà vẫn có bữa cơm đầy đủ. Giá cả so với tự đi chợ nấu thì chênh lệch không nhiều, mà lại đỡ vất vả”. Đây cũng là tâm sự chung của nhiều phụ nữ hiện đại khi vừa phải lo công việc xã hội, vừa muốn giữ nếp cơm nhà.

Anh Lê Văn Hoàng, khu đô thị Đông Sơn, phường Đông Quang cũng cho biết: “Gia đình tôi rất thích món cá lăng nướng. Mỗi lần tụ tập bạn bè, tôi chỉ cần đặt vài mẹt cá nướng kèm rau bún là có ngay bữa tiệc nhỏ tại nhà, vừa nhanh, vừa ngon, không cần ra hàng quán”. Qua những chia sẻ ấy, có thể thấy TPCBS không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn mang lại sự gắn kết, khiến mỗi bữa ăn trở thành khoảnh khắc đáng nhớ cho cả gia đình, bạn bè.

Trong nhịp sống bộn bề, khi mỗi ngày đều xoay quanh công việc và học hành, việc có thể đặt một mâm cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng và được giao tận nơi đã trở thành giải pháp đáng tin cậy cho nhiều gia đình. Thay vì tất bật chuẩn bị từ khâu đi chợ, sơ chế đến nấu nướng, các bà nội trợ có thể nhẹ nhàng lựa chọn những món ăn chế biến sẵn, vừa tiết kiệm công sức, vừa giữ được thói quen quây quần bên bàn ăn. Không chỉ mang lại sự tiện lợi, loại hình này còn góp phần duy trì giá trị truyền thống của bữa cơm sum họp, vốn là nét đẹp trong văn hóa Việt.

Bài và ảnh: Trần Hằng