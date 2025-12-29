Mất an toàn từ các điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ

Toàn tỉnh hiện có hơn 2.100 điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ đang hoạt động, nằm rải rác tại các khu dân cư, chợ dân sinh ở khắp các xã, phường. Phần lớn các điểm giết mổ là tự phát, không đăng ký hoạt động kinh doanh nên khó truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm chăn nuôi. Cùng với đó, các điểm giết mổ chưa quan tâm đến công tác kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Tại điểm bán, giết mổ gia cầm ở chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, công đoạn làm sạch diễn ra trên nền đất lẫn với nước thải, rác...

Ghi nhận tại một điểm giết mổ gia cầm tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, phường Hạc Thành. Điểm giết mổ này nằm ngay cùng khu với khu vực bán gia cầm sống, từ xa mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc. Đến gần, dễ dàng thấy nước thải hòa lẫn phân gia cầm làm bẩn các lối đi. Cả một dãy ki-ốt với hơn chục hộ làm nghề có diện tích rất chật hẹp, chỉ rộng chưa đến 10m2, sân được láng xi măng nhưng lâu năm đã mọc rêu, nhiều chỗ đọng nước đen. Các điểm bày bán và giết mổ gia cầm thường chỉ có một nồi nước sôi để làm lông cho gà, vịt được bán trong ngày và vài chiếc chậu luôn trong tình trạng cáu bẩn. Gia cầm được mổ ngay trên nền đất, tiềm ẩn nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhỏ lẻ nhưng bình quân mỗi ngày điểm giết mổ này giết mổ hàng trăm con gia cầm. Đặc biệt, nước thải từ đây không qua xử lý xả thẳng ra môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến các tiểu thương buôn bán tại chợ cũng như người dân sinh sống xung quanh khu vực. Khi được hỏi về tình trạng mất vệ sinh, chủ các hộ làm nghề tại đây đều cố tình tránh mặt.

Không chỉ điểm giết mổ ở chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, tại một số chợ như Tây Thành, Nam Thành, Điện Biên, phường Hạc Thành, tiểu thương kinh doanh gia cầm cũng giết mổ ngay tại nơi bán nếu khách có nhu cầu. Việc những khu giết mổ gia cầm tại các chợ vẫn luôn tồn tại là do xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng.

Chị Trịnh Thu Hương, đường Tân An, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Do không yên tâm về chất lượng gia cầm đã giết mổ bán sẵn tại chợ, nên tôi thường chọn mua gia cầm sống rồi thuê giết mổ ngay tại chỗ. Tuy biết việc giết mổ gia cầm ở chợ không được bảo đảm, nhưng muốn nhanh và tiện nên đành chấp nhận”.

Việc mua bán, giết mổ gia cầm sống tại chỗ tuy đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, nhưng lại gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, đây là mối nguy tiềm ẩn nguy cơ phát tán các loại dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát. Trong khi đó các cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ hoạt động tự phát, nằm xen kẽ trong khu dân cư nên khó kiểm soát và quản lý chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường.

Rất mong các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân cũng như có các biện pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm các điểm giết mổ gia cầm không bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

