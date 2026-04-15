Thực hiện quy chế dân chủ - “chìa khóa” tạo sự đồng thuận xã hội

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 4 (phường Bỉm Sơn) Lê Thị Hằng trao đổi thông tin tuyên truyền với người dân.

Xác định thực hiện QCDC cơ sở đóng vai trò là động lực then chốt để huy động nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, tạo đồng thuận và điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền các xã, phường luôn công khai, minh bạch các chủ trương, dự án, chính sách tại cơ sở qua việc triển khai lồng ghép tại các hội nghị, niêm yết tại trụ sở, trên hệ thống loa phát thanh... nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và người lao động, góp phần đảm bảo sự đồng thuận, ổn định tình hình an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

MTTQ các cấp đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện QCDC cơ sở thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. MTTQ tập trung phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải và phát huy quyền làm chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để tránh hình thành điểm nóng. Giai đoạn 2021-2025, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 3.988 công trình, dự án. Qua giám sát, đã kiến nghị với chính quyền 914 công trình có tác động làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khắc phục kịp thời theo quy định, góp phần ổn định tình hình ngay trên từng địa bàn khu dân cư.

Ông Mai Văn Ngũ, thôn 7, xã Nga An, cho biết: "Năm 2023, khi có chủ trương mở rộng, bê tông hóa đường giao thông, được thông tin về mục đích, ý nghĩa công trình, việc huy động các nguồn huy động để xây dựng..., ngoài ủng hộ 35 triệu đồng, tôi đã vận động gia đình “tiên phong” tháo dỡ, xây lùi tường rào vào hơn 1,2m với chiều dài 45m để mở rộng đường ngõ xóm lên 6m. Quá trình xây dựng, người dân chúng tôi cũng được theo dõi, giám sát. Với hệ thống đường giao thông khang trang, sạch đẹp, góp phần để địa phương nhanh chóng “về đích” thôn NTM kiểu mẫu năm 2024".

Đối với những công trình công cộng phục vụ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân, khi có chủ trương thực hiện, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn luôn tổ chức quán triệt chủ trương, lấy ý kiến, góp ý của người dân. Trong quá trình xây dựng, người dân được kiểm tra, giám sát việc xây dựng công trình, được công khai các khoản đóng góp, chi tiêu. Khi công trình hoàn thành, người dân được thụ hưởng, sử dụng nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt chung.

Từ thực tiễn cho thấy, việc thực hiện QCDC đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong các tầng lớp Nhân dân, từ đó đã khơi dậy được sức dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Nổi bật, giai đoạn 2021-2025, người dân đã hiến trên 1,5 triệu m2 đất, di dời, phá dỡ khoảng 650 nhà ở dân cư, trị giá hơn 57 tỷ đồng; phá dỡ hơn 2.400 công trình tường rào, cổng nhà, sân..., trị giá hơn 90 tỷ đồng. Quyên góp hơn 640 tỷ đồng và hơn 590.000 ngày công lao động, trị giá khoảng 202 tỷ đồng để xây dựng lại tường bao, công trình công cộng mới cũng như mở rộng và hiện đại hóa hệ thống giao thông nông thôn.

Cùng với đó, QCDC ở cơ sở thể hiện qua việc người dân được tạo điều kiện thuận lợi bày tỏ chính kiến, trực tiếp bàn bạc, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở nơi cư trú, như việc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031...

Đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, khẳng định: "Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Từ đó, thúc đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội".

Bài và ảnh: Phan Nga