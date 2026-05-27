Khẳng định vai trò, trách nhiệm của chi ủy ở Chi bộ bản Ngàm

Thực tiễn thời gian qua cho thấy việc nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, đặc biệt là phát huy vai trò cấp ủy, người đứng đầu chi bộ là một cố gắng lớn của Đảng ủy xã Tam Thanh. Nhờ có các chi bộ đảng mà nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, trong số đó có Chi bộ bản Ngàm.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã Tam Thanh dự sinh hoạt Chi bộ bản Ngàm theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư.

Chi bộ bản Ngàm hiện có 34 đảng viên. Bản cách trung tâm xã khoảng 2km, có 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 98,5%. Nhân dân sinh sống chủ yếu dọc theo hai bên suối Khà và sông Lò với 139 hộ, 671 nhân khẩu. Nguồn thu nhập chính của người dân dựa vào trồng lúa, chăn nuôi và phát triển lâm nghiệp. Dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bản luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó. Đội ngũ đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và luôn xung kích đi đầu.

Xác định những khó khăn và lợi thế, Chi bộ bản Ngàm đã ưu tiên, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, vận động Nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp với các loại cây thế mạnh là luồng, nứa, vầu; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; định hướng Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới; vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống...

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, chi ủy dành thời gian nghiên cứu các văn bản liên quan, xác định chủ đề, nội dung nào chưa rõ thì tranh thủ xin ý kiến của cấp trên. Trong cuộc họp, bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ thêm những vấn đề mới, phát sinh từ cơ sở, vấn đề đảng viên quan tâm. Vì thế, qua nhiều buổi sinh hoạt, các đảng viên bày tỏ tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chi bộ về nhiều nội dung như: tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng hơn nữa cho cán bộ, đảng viên; nâng cao hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; vai trò, lãnh chỉ đạo của chi bộ để thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình; phối hợp xem xét, định hướng việc chia lại đất 02 để quản lý, sử dụng lâu dài, đúng quy định; đầu tư hệ thống chiếu sáng, xây dựng mới nhà văn hóa bản Ngàm tại vị trí phù hợp... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Trên cơ sở các ý kiến của đảng viên và thực tiễn tại địa phương, chi ủy xác định, muốn bản đổi thay, phát triển theo chiều hướng tích cực, chỉ có cách là phải thay đổi nhận thức, chuyển biến hành động.

Ông Lò Văn Piên, bí thư chi bộ, trưởng bản cho biết: “Muốn người dân tin tưởng làm theo, mỗi đảng viên phải là một tấm gương “nói được, làm được” trong mọi việc, trong đó vai trò của chi ủy và những đảng viên nòng cốt trong chi bộ phải luôn tiên phong đi trước, làm trước để người dân tin tưởng, làm theo”.

Với tinh thần đó, các đồng chí trong chi ủy và đảng viên nòng cốt của chi bộ đã đi đầu, bám cơ sở, bám hộ gia đình “cầm tay chỉ việc” hỗ trợ các hộ thực hiện ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tập trung thâm canh cây nứa, vầu, trồng lúa nước hai vụ; đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi trâu bò, lợn, gà và chủ động phòng, chống dịch bệnh; định kỳ tổng dọn vệ sinh, trồng hoa cây xanh, tạo cảnh quan, không gian nông thôn xanh, sạch, đẹp. Các đồng chí trong chi ủy thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo bà con chủ động nguồn nước tưới tiêu, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Cùng với đó, chi ủy thường xuyên nắm bắt những vấn đề phát sinh, tuyên truyền, giải thích và giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng...

Với những việc làm gần dân, sát cơ sở, đạt hiệu quả, đã dần tạo thành phong trào thi đua giữa các gia đình, cụm dân cư, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong bản đã đạt 29 triệu đồng/năm. Bản còn 7 hộ nghèo, 57 hộ cận nghèo, 75 hộ mức sống trung bình và khá. Các hoạt động văn hóa - thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển; Nhân dân tích cực, chủ động giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tỷ lệ các hộ tham gia nộp tiền thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 98,5%, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Chi bộ bản Ngàm Lò Văn Piên cho biết thêm: "Từ khi thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các buổi sinh hoạt của chi bộ đã đổi mới. Chi bộ tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân hơn. Qua đó, tính chiến đấu của chi bộ mạnh hơn".

Bài và ảnh: Lê Hà