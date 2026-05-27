Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 27/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 nội dung được kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cùng đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát.

4 nội dung kiểm tra, giám sát gồm: việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng báo cáo các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, tỉnh Thanh Hóa có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (giảm 5 sở, đạt tỷ lệ 26,3%), 1 tổ chức hành chính (giảm 1 tổ chức, đạt tỷ lệ 33,3%).

Tỉnh đã triển khai mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền; hiện cấp xã đang thực hiện khoảng 1.060 nhiệm vụ với 484 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh triển khai nghiêm túc, đúng quy định; công tác xây dựng hạ tầng số và cải cách hành chính được đẩy mạnh. Hoạt động quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở được duy trì liên tục, cơ bản thông suốt; không phát sinh khoảng trống về nhiệm vụ, thẩm quyền, không gián đoạn trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát dự buổi làm việc.

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp. Tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp năng lượng; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa Lê Văn Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị được kết nối internet tốc độ cao; 100% xã, phường sử dụng mạng số liệu dùng chung; duy trì các cơ sở dữ liệu dùng chung và nền tảng phục vụ quản lý, điều hành...

Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa Lê Ngọc Hợp phát biểu tại buổi làm việc.

Liên quan đến công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, báo cáo nêu rõ: Nhiệm vụ này được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất và gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến bộ máy biên chế, cơ chế vận hành; việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế; công tác quản lý cơ sở nhà đất dôi dư; hoạt động giải quyết thủ tục hành chính; công tác quy hoạch xây dựng...

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Đồng chí đã thông tin, làm rõ thêm một số vấn đề trọng tâm mà Đoàn kiểm tra, giám sát quan tâm như: việc tập trung chỉ đạo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực trạng, chất lượng cán bộ công chức xã, phường trên địa bàn tỉnh; công tác vận hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy UBND tỉnh; việc xử lý thực trạng nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; công tác mua sắm trang thiết bị bảo đảm điều kiện cho các xã, phường vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Liên quan đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kịch bản cụ thể cho mục tiêu này với các trụ cột chính đã được xác định cả trong ngắn hạn và dài hạn; đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tổng hợp trung thực, đầy đủ kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thực hiện 4 nội dung được kiểm tra, nhất là những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học bày tỏ tin tưởng tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Phong Sắc