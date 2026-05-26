Phường Tân Dân tổ chức nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 26/5, Đảng ủy phường Tân Dân tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Dân.

Tại hội nghị, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và vận dụng trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ phường Tân Dân trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc” do Tiến sĩ Phạm Văn Minh, Giảng viên chính Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Tiến sĩ Phạm Văn Minh, Giảng viên chính Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Dân Lê Thị Kim Hằng trình bày chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”.

Chủ tịch UBND phường Tân Dân Hoàng Bá Trung tuyền đạt nội dung về định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Hội nghị cũng tập trung quán triệt nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nội dung các chuyên đề là nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 trở thành phường kiểu mẫu của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Dân Trương Bá Duyên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Dân đề nghị các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đưa các nghị quyết, chuyên đề vào thực tiễn công tác, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng phường Tân Dân ngày càng phát triển, hiện đại, trở thành điểm sáng của tỉnh trong giai đoạn mới.

