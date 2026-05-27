Phát triển đảng viên ở xã đặc biệt khó khăn

Là xã đặc biệt khó khăn, lực lượng lao động trẻ biến động mạnh, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Thắng Lộc gặp không ít thách thức. Song bằng quyết tâm chính trị cao và cách làm sát thực tiễn, Đảng bộ xã đã từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn phát triển Đảng, bảo đảm cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần củng cố vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Lãnh đạo xã Thắng Lộc làm việc với chi bộ thôn Én về công tác phát triển đảng viên trong quý I năm 2026.

Đảng bộ xã Thắng Lộc được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Xuân Thắng và Xuân Lộc, huyện Thường Xuân cũ. Đây là địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nên người trong độ tuổi lao động thường xuyên đi làm ăn xa, gây khó khăn cho công tác phát triển Đảng. Trong khi đó, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu đặt ra về công tác phát triển Đảng ngày càng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Vi Ngọc Tuấn cho biết: "Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ủy xã đã sớm rà soát, nhận diện những khó khăn, “điểm nghẽn”. Từ đó đề ra giải pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả, đảm bảo cả số lượng và chất lượng đảng viên mới".

Theo đó, ngay sau khi bộ máy đi vào hoạt động, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển Đảng, làm việc trực tiếp với các chi bộ để nắm bắt tình hình công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao và giao chỉ tiêu phát triển Đảng. Tổ chức phân công và phát huy vai trò của cấp ủy viên phụ trách cơ sở, cán bộ, công chức phụ trách thôn trong việc tìm “nguồn”, bồi dưỡng quần chúng. Đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường kiểm tra nền nếp sinh hoạt chi bộ, chi hội đoàn thể, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Trong công tác tìm “nguồn”, các cấp ủy thuộc đảng bộ đã chú trọng bồi dưỡng quần chúng là đoàn viên thanh niên, người có uy tín, dân quân địa phương, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương... Công tác giáo dục, bồi dưỡng được gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước, từ làm đường giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa, đường hoa, đường cờ, đến các tuyến đường tự quản, những buổi tổng dọn vệ sinh môi trường, làm sạch đường thôn ngõ xóm... Thông qua những phong trào này không chỉ phát huy tinh thần, trách nhiệm, tạo môi trường rèn luyện cho quần chúng, mà còn tạo sức hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân tham gia vì mục tiêu chung.

Gắn chặt với phương châm hành động của đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thắng Lộc đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường bám nắm địa bàn, phân công đảng viên đồng hành, hướng dẫn, giáo dục quần chúng theo phương châm “gần dân, hiểu dân, nói tiếng dân và sống trong lòng dân”. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó từng cấp ủy, người đứng đầu và mỗi đảng viên phải tiên phong gương mẫu, thực sự gần dân, hiểu dân. Từ đó, thay vì cách làm truyền thống khô cứng, đảng viên trong các chi bộ được phân công đã đồng hành, giúp đỡ quần chúng trong tổ chức, tham gia các phong trào, đảm nhiệm các phần việc. Qua đó từng bước bồi dưỡng niềm đam mê, hứng khởi, khuyến khích quần chúng phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các cấp ủy, tổ chức đảng đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá tiến độ công tác phát triển Đảng. Từ đó nắm bắt tình hình, nhất là tâm lý, tình cảm, những vấn đề phát sinh trong đời sống, công việc của quần chúng để tìm giải pháp kịp thời tháo gỡ, đảm bảo công tác phát triển Đảng đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, Đảng ủy xã Thắng Lộc đã tổ chức lãnh đạo công tác xây dựng Đảng gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Thông qua đó, vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng tiếp tục được khẳng định rõ nét, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tạo sức hút để quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Với cách làm bài bản, khoa học, chỉ tính riêng trong quý I/2026, Đảng bộ xã đã giới thiệu 16 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 8 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tổ chức chuyển đảng viên chính thức cho 11 đồng chí và kết nạp 12 đảng viên mới, đạt 85,7% kế hoạch tỉnh giao.

Thực tiễn ở Thắng Lộc cho thấy, khi cấp ủy bám sát cơ sở, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, chủ động tạo “nguồn” và đồng hành cùng quần chúng, công tác phát triển đảng viên sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến bền vững trong xây dựng Đảng.

Bài và ảnh: Đồng Thành