Thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Hạc Thành

Sau gần 1 năm thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hạc Thành đã ổn định tổ chức bộ máy và bắt nhịp nhanh với cách thức làm việc mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của gần 11 phường thuộc TP Thanh Hóa cũ. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học của tỉnh nên ngay sau khi thành lập, cơ cấu, tổ chức bộ máy của phường được kiện toàn đồng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền. Từ chỗ còn nhiều bỡ ngỡ ban đầu, bộ máy mới từng bước đi vào vận hành thông suốt, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và thời gian triển khai ngắn.

Trong quá trình sắp xếp, bộ máy hành chính mới của phường đã được tinh gọn. Tổng số cán bộ, công chức khi thành lập phường Hạc Thành (ngày 1/7/2025) là 223 người, đến nay giảm còn 138 người. Công tác sắp xếp nhân sự được thực hiện công khai, minh bạch nên tư tưởng cán bộ, công chức ổn định. 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên.

Là phường có lợi thế hơn do được bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tương đối “cứng” từ TP Thanh Hóa cũ và các phường trung tâm trước đây, vì thế dù khối lượng công việc của Hạc Thành lớn hơn nhiều lần so với các xã, phường khác, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc.

Việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền được phường thực hiện nghiêm túc, rõ ràng, cụ thể theo từng lĩnh vực như quản lý đất đai, xây dựng, tài chính - ngân sách, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội... Qua đó, từng bước nâng cao tính chủ động trong giải quyết công việc cho các phòng, ban, đơn vị và từng cán bộ, công chức, giảm sự chồng chéo hay bỏ sót nhiệm vụ.

Sau gần 1 năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số cũng ghi nhiều dấu ấn rõ nét. Là phường có quy mô dân số đông nhất tỉnh, Hạc Thành đã bố trí 2 địa điểm tiếp nhận hồ sơ để giảm thời gian đi lại, chờ đợi cho tổ chức, công dân. Hạc Thành cũng là phường có hạ tầng số đồng bộ và hiện đại. Mạng cáp quang băng thông rộng đã được triển khai rộng khắp đến 100% tổ dân phố, tỷ lệ dân số được phủ sóng thông tin di động đạt 100%. Các trạm BTS công nghệ băng rộng di động 4G, 5G được triển khai diện rộng, đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan và nhu cầu sử dụng dịch vụ internet chất lượng cao của doanh nghiệp và người dân. Phong trào “toàn dân tham gia chuyển đổi số” lan tỏa sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức, hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất, sinh hoạt hằng ngày.

Mặc dù phải triển khai đồng thời khối lượng công việc rất lớn, nhưng năm 2025 phường vẫn có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.318 tỷ đồng, đạt 121% dự toán tỉnh giao, 111% dự toán phường giao. 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế tiếp tục phát triển, trong đó dịch vụ tăng trưởng mạnh, doanh nghiệp thành lập mới tăng cao (đạt 97,94% kế hoạch năm 2026).

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tiễn hoạt động gần 1 năm qua ở Hạc Thành cũng cho thấy không ít khó khăn cần phải tháo gỡ. Với gần 200.000 người, một công chức phường Hạc Thành vừa phục vụ số dân cao gấp nhiều lần so với các xã, phường khác, vừa phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; nhiều lĩnh vực công chức thường phải làm việc ngoài giờ hành chính, làm ngày thứ 7, chủ nhật nhưng chưa có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ. Biên chế giao cho phường hiện nay còn thiếu, một số lĩnh vực chưa có công chức có trình độ chuyên môn phù hợp. Chính quyền địa phương 2 cấp là cơ chế vận hành mới, nhưng việc phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thực sự đồng bộ, đặc biệt là việc phân cấp, ủy quyền một số lĩnh vực chưa rõ ràng gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường, cho biết: "Phường đã đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng thêm 1 phòng chuyên môn theo Công văn số 09/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (tách phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị thành 2 phòng) và tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND phường. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hướng dẫn chỉ đạo đối với số lượng cấp phó của khối Đảng, MTTQ hiện còn thiếu và giao thêm biên chế cho phường để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. Phường cũng đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đô thị; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nguồn lực phù hợp.

Hành trình phía trước vẫn còn những thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và sự đồng thuận trong Nhân dân, Hạc Thành đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành phường thông minh, kiểu mẫu của cả tỉnh.

Bài và ảnh: Tố Phương