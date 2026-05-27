Phường Đông Tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng bộ phường Đông Tiến đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2026 của chi bộ phố Dinh Xá, phường Đông Tiến.

Ở Chi bộ phố Dinh Xá, nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ được chuẩn bị cụ thể, sát thực theo từng tháng. Quá trình sinh hoạt, đa số các đảng viên đều đưa ra ý kiến, đề xuất cũng như tham gia góp ý và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ phố Dinh Xá, cho biết: "Chi bộ phố có 47 đảng viên. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, các buổi sinh hoạt hiện nay đã đi vào thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Từ tổ chức sản xuất cây, con đến kênh mương nội đồng, công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục ảnh hưởng mưa bão, xây dựng nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư... Trước khi tổ chức sinh hoạt, chi ủy đã dành thời gian nghiên cứu văn bản liên quan, xác định chủ đề; vấn đề nào chưa rõ thì tranh thủ xin ý kiến của cấp trên. Bên cạnh đó, chi bộ cũng bám sát Chỉ thị số 50-CT/TW để triển khai sinh hoạt theo hướng chú trọng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, khuyến khích đảng viên mạnh dạn góp ý kiến, thảo luận. Từ đó, trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã gợi mở vấn đề để có nhiều đảng viên nêu ý kiến và bàn bạc, giải quyết kịp thời".

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 28/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy phường đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, quán triệt đến các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ và đảng ủy viên phụ trách theo dõi, trực tiếp dự sinh hoạt cùng chi bộ để hướng dẫn chi bộ về hình thức, nội dung sinh hoạt cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân, từ đó đề xuất, tham mưu với Đảng ủy phường triển khai xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Dấu ấn đổi mới trong sinh hoạt của các chi bộ được thể hiện rõ ở công tác chuẩn bị nội dung, tích cực sử dụng tài liệu điện tử thông qua ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử; kết hợp linh hoạt giữa sinh hoạt trực tuyến và trực tiếp; rút ngắn thời gian báo cáo để dành thời gian tập trung thảo luận, phân tích và giải quyết vấn đề ở cơ sở.

Trong sinh hoạt, các chi bộ phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; kịp thời quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở địa phương.

Đặc biệt, tại các buổi sinh hoạt tránh sự lặp đi lặp lại những nội dung ở các kỳ sinh hoạt trước, nhiều chi bộ đã xây dựng kế hoạch và triển khai sinh hoạt chuyên đề nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, tạo bầu không khí sinh hoạt sinh động, hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của đảng viên; khắc phục được tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Có thể thấy, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ phường Đông Tiến đã góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Thông qua đó đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương