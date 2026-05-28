Tập huấn sử dụng 4 thủ tục hành chính của Đảng

Sáng 28/5, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai sử dụng 4 thủ tục hành chính của Đảng theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Đảng ủy Tòa án Nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các học viên đã được báo cáo viên trực tiếp truyền đạt chuyên đề về Quản trị, vận hành hệ thống thông tin 4 thủ tục hành chính của Đảng (gồm chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thủ tục thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác).

Báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức Đảng. Đồng thời giúp tiêu chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch, đảm bảo tính liên thông trong giải quyết công việc nội bộ của các tổ chức đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tiếp thu đầy đủ các kiến thức được truyền đạt; tăng cường trao đổi, thảo luận, thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở để cùng các báo cáo viên giải đáp, thống nhất phương án triển khai để nâng cao nhận thức và kỹ năng trong quá trình triển khai, tác nghiệp tại đơn vị.

Ngay sau hội nghị, các học viên tham mưu triển khai nội dung đã được tập huấn đến 100% cán bộ, đảng viên tại đơn vị công tác.

Lê Phượng