Cán bộ xã tăng cường lên miền núi: Gần dân và hiểu dân hơn

Gần 1 năm qua, việc điều động, tăng cường cán bộ từ miền xuôi lên công tác tại các xã miền núi đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về đội ngũ cán bộ cơ sở, chủ trương này còn giúp cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, gần dân, hiểu dân hơn.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát, anh Đỗ Văn Châu (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.

Tháng 7/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chủ trương điều động 176 công chức thuộc UBND các xã, phường có số lượng công chức dôi dư đến công tác tại các xã miền núi. Nắm bắt được chủ trương đó, nhiều cán bộ đã viết đơn tình nguyện xung phong. Anh Lê Tuấn Sơn, quê ở xã Hoằng Hóa, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Thủy là một trong số những người đầu tiên viết đơn tình nguyện lên tăng cường các xã miền núi của tỉnh. Được phân công lên xã biên giới Sơn Thủy, anh đã nhanh chóng thu xếp việc gia đình lên nhận nhiệm vụ. Sau gần 1 năm gắn bó với vùng biên viễn xa xôi này, từ một người chưa từng biết đến tiếng Mông, anh đã học tiếng và hiểu về phong tục tập quán của bà con Nhân dân nơi đây để hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ văn hóa xã. Anh Sơn cho biết: "Khi được điều động lên miền núi, có nhiều mặt thuận lợi vì được chính quyền xã tạo điều kiện về nơi ăn, nghỉ. Chế độ lương vùng biên giới và các chính sách khuyến khích của Nhà nước cũng giúp tôi yên tâm công tác".

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Thủy có 6 cán bộ, trong đó có 2 cán bộ được tăng cường lên miền núi. Toàn xã có 33 cán bộ, trong đó 7 cán bộ nam được điều động từ miền xuôi lên. Mỗi người mỗi quê khác nhau nhưng tất cả đều rất vui vẻ khi lên miền núi thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ làm việc tại trụ sở, các anh còn xuống tận bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân để nắm bắt thực tế. Khi nhiều gia đình đã quây quần bên bếp lửa, cán bộ xã vẫn tranh thủ đến từng hộ tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cho con em đến trường đầy đủ, giữ gìn vệ sinh môi trường và xóa bỏ hủ tục. Những ngày băng rừng vào bản, những đêm thức cùng bà con chống lũ, hay những lần trực tiếp hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng... đã giúp họ hiểu rằng làm công tác chính quyền không chỉ là xử lý giấy tờ hành chính mà còn là trách nhiệm với đời sống Nhân dân.

Trong số 176 cán bộ được điều động lên các xã miền núi có nhiều cán bộ nữ. Chị Cao Thị Hoàng Nhung ở xã Hoằng Sơn và chị Lê Thị Gái ở xã Hoằng Châu đã vượt hơn 150km lên công tác ở xã biên giới Na Mèo. Là cán bộ miền xuôi lại là cán bộ nữ lên đây với muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng bằng ý chí quyết tâm, hai chị đã sắp xếp công việc gia đình xung phong lên công tác tại xã biên giới xa xôi này. Ngày mới lên đây còn nhiều bỡ ngỡ, xã Na Mèo đã tạo điều kiện cho hai chị được ở cùng nhau trong một căn phòng nhỏ ở trạm y tế xã bên cạnh trụ sở Đảng ủy, UBND xã để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt. Trong căn phòng nhỏ, gọn gàng, ngăn nắp, những lúc rảnh rỗi, ngoài giờ hành chính, nhớ con, nhớ nhà các chị lại lấy điện thoại gọi về hỏi thăm. Gần 1 năm đã trôi qua, được sự động viên của gia đình, bố mẹ và sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền xã Na Mèo, các chị đã vượt qua khó khăn, quen với công việc và ngôn ngữ giao tiếp với đồng bào nơi đây.

Từ ngày 1/8/2025, xã Tam Thanh cũng được tiếp nhận thêm 9 công chức từ miền xuôi lên công tác. Vừa xa nhà, vừa thay đổi môi trường làm việc khiến không ít cán bộ ban đầu còn bỡ ngỡ, lo lắng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính quyền và Nhân dân địa phương, họ dần ổn định tâm lý, thích ứng nhanh với môi trường, điều kiện làm việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ sự quan tâm về nơi ở, sinh hoạt và môi trường làm việc, đội ngũ cán bộ điều động đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây. Nhiều người đã nắm bắt được công việc, hòa nhập với đồng nghiệp và Nhân dân địa phương. Tinh thần trách nhiệm cao, thái độ cầu thị, sẵn sàng học hỏi đã giúp họ vượt qua khó khăn ban đầu, hoàn thành tốt công việc, góp phần giảm áp lực cho cơ sở. Nhiều người có trình độ thạc sĩ cũng xung phong lên các xã vùng biên giới miền núi cao của tỉnh - những nơi còn thiếu thốn cả về nhân lực và hạ tầng.

Anh Đỗ Văn Châu, phường Sầm Sơn là một trong những người viết đơn tình nguyện lên công tác ở xã Mường Lát. Anh được sắp xếp công việc ở Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã và nhanh chóng phát huy năng lực, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn. Nhờ những cán bộ tiên phong như anh mà gần 1 năm qua, các công việc ở Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Mường Lát luôn được giải quyết đúng hạn 100% và được Nhân dân đánh giá mức độ hài lòng cao.

Từ chủ trương điều động cán bộ miền xuôi lên miền núi, không chỉ bộ máy chính quyền cơ sở được tăng cường mà khoảng cách giữa cán bộ với Nhân dân cũng ngày càng được rút ngắn. Với sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền và Nhân dân địa phương, đây là bước đi thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với sự quan tâm của tỉnh, các xã miền núi đã chủ động, nhạy bén bằng cách linh hoạt điều động cán bộ theo hướng “giao đúng người, đặt đúng chỗ”, đảm bảo bộ máy không bị trật nhịp, công việc vẫn chạy đều, phục vụ Nhân dân thông suốt. Lãnh đạo xã cũng làm việc cùng cán bộ, công chức tăng ca, tranh thủ làm buổi tối để hoàn thành công việc. Tinh thần “ý đảng, lòng dân” đã được lan tỏa đến từng người dân với niềm tin, kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ sẽ góp phần mang đến đổi thay cho quê hương.

Nhiều hộ dân trước đây còn tâm lý trông chờ, ỷ lại nay đã chủ động phát triển kinh tế. Những tuyến đường liên thôn được mở rộng. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng rừng, phát triển cây dược liệu, làm du lịch cộng đồng từng bước mang lại thu nhập ổn định cho người dân vùng cao. Nói về đội ngũ cán bộ được tăng cường lên miền núi công tác, ông Lầu Văn Đua, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pha Đén, xã Pù Nhi, cho biết: "Tôi rất tin tưởng vào đội ngũ cán bộ hiện nay. Họ hiểu dân và luôn cố gắng làm việc rất trách nhiệm".

Thực tế cũng cho thấy, môi trường công tác ở miền núi chính là “trường học thực tiễn” giúp cán bộ trưởng thành hơn. Qua quá trình gần dân, sát dân, cán bộ hiểu rõ hơn cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; từ đó nâng cao kỹ năng dân vận, phương pháp lãnh đạo và bản lĩnh công tác. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Bài và ảnh: Minh Thúy