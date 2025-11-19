Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường: Bắc Kinh kiên định thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Nga

Trong khuôn khổ chuyến công du tới Nga, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định lập trường của Bắc Kinh trong việc phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với Moskva là “luôn nhất quán và bền vững”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moskva, Nga, ngày 18/11/2025. Ảnh: Reuters.

Mở đầu cuộc gặp, thủ tướng Lý Cường chuyển lời chào và những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng thống Putin. Ông nhấn mạnh rằng dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Nga trong kỷ nguyên mới tiếp tục duy trì đà phát triển ở mức cao.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thủ tướng Lý Cường cho biết từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã gặp nhau hai lần, qua đó đề ra phương hướng cho việc thúc đẩy quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động, ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nga để gìn giữ tình hữu nghị truyền thống, tăng cường gắn kết chiến lược, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tạo thêm nhiều kết quả thực chất, phục vụ sự phát triển và phục hưng của cả hai quốc gia. Ông kêu gọi hai bên tổ chức tốt các sự kiện trong khuôn khổ “Năm quốc gia” Trung – Nga, tận dụng các chính sách thuận lợi như miễn thị thực để thúc đẩy giao lưu nhân dân, từ đó làm vững chắc nền tảng xã hội của quan hệ song phương.

Về phần mình, Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Tập Cận Bình nhân dịp Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX diễn ra thành công. Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập, Trung Quốc sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 đang xây dựng và tiếp tục đạt được nhiều thành tựu kinh tế – xã hội lớn hơn.

Tổng thống Putin nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga – Trung đang ở “mức cao chưa từng có”, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại, năng lượng, nông nghiệp, hạ tầng và tăng cường giao lưu nhân dân.

Ông cũng chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, đồng thời cho biết Nga mong muốn thúc đẩy phối hợp với Trung Quốc trong các cơ chế đa phương như SCO và BRICS, nhằm gìn giữ hòa bình – ổn định khu vực và toàn cầu, cũng như thúc đẩy phát triển chung.

Vân Bình

Nguồn: Tân hoa Xã